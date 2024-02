Su „Real“ siejamas Kylianas Mbappe vasarą paliks PSG gretas

Skelbiama, kad K.Mbappe planuoja nepratęsti sutarties su PSG ir vasarą klubą palikti nemokamai.

K.Mbappe jau anksčiau teigė, kad priėmęs sprendimą dėl savo ateities, asmeniškai informuos PSG prezidentą. Likus šešiems kontrakto mėnesiams jis tai ir padarė.

„The Athletic“ skelbia, kad dėl išvykimo sąlygų dar nėra iki galo sutarta. Oficialaus pranešimo tikimąsi per artimiausius kelis mėnesius, kai situacija bus galutinai išspręsta.

Vasarą K.Mbappe linkęs prisijungti prie Madrido „Real“.

24-erių metų futbolininkas 2021 m. vasarą pasirašė naują dvejų metų sutartį, į kurią buvo įtraukta 12 mėnesių pratęsimo sąlyga 2024/25 m. sezonui. Visgi pratęsimą galėjo inicijuoti tik K.Mbappe, o terminas tai padaryti baigėsi praėjusių metų liepos 31-ą dieną.

Šį sezoną K.Mbappe visose turnyruose pelnė 31-ą įvartį.

