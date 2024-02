Lietuvius pagal taškus prisivijo 139-toje vietoje žengintys Filipinai, o laipteliu aukščiau yra Kuveito rinktinė.

FIFA reitingo viršūnėje yra toliau yra pasaulio čempionė Argentina, antra rikiuojasi Prancūzija, o trečia žengia Anglija.

Artimiausias rungtynes Lietuvos futbolo rinktinė žais kovo 21 ir 26 d., kai su Gibraltaru kovos dėl išlikimo UEFA Tautų lygos C divizione.

The first #FIFARanking of 2024 is here! 👊#FIFAWorldCup