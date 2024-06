Su jauduliu nesusitvarkiusi Europos čempionato debiutantė: „Bandžiau bėgti, o kojos neklausė“

Lietuvė 200 m. distanciją įveikė per 23,56 sek. Bėgikei pritrūko labai nedaug, kad ji patektų į pusfinalį, o paskutinė sportininkė, kuri į jį prasibrovė fiksavo 23,42 sek. laiką.

„Savo pasirodymą vertinu tikrai neblogai, nes buvo žymiai prastesnių startų šiame sezone. Bet kai matau, kad tiek mažai trūko iki pusfinalio, tai šiek tiek apmaudu. Turbūt, kad jaudulys pakišo koją. Tikėjausi patekti į pusfinalį“, – teigė sportininkė.

Žurnalistai pasiteiravo, ar per greitas startas negalėjo lemti to, kad nepavyko sėkmingiau finišuoti. Tačiau pati sportininkė teigė, jog labiausiai prie to prisidėjo jaudulys.

„Nestartavau per greit, bet per greitai praradau jėgas. Reikėjo išlaikyti jas iki pat galo. Tas pavyko kai dalyvavome LLAF varžybose Kaune. Pradžia irgi tokia buvo, kad 120 m. išbėgau pirma, paskui tiesiog nebeklauso kojos. Reikėjo techniškiau bėgti. Labai jaudinausi. Netechniškai bėgau ir taip gavosi. Bandau bėgt, o kojos neklauso“, – sakė L. Sabaitytė.

Kaip ir buvo minėta ankščiau, sportininkė per plauką nepateko į pusfinalį, tačiau L. Sabaitytė neslėpė, jog šiom varžybom itin nesiruošė, nes nesitikėjo, kad į jas pateks.

„Tikėjausi, dėl to, kad mačiau, kad esu 37-a iš 36. Tai buvo labai apmaudu, kad dėl vienos vietos, tačiau tai nebuvo pagrindinės varžybos. Bet taip irgi nelabai mes fokusavomės į jas, nes negalvojome, kad išeis papulti. Bet tikrai labai faina atstovauti Lietuvai, išvažiuoti. O dabar labai džiaugiuosi, kad finišavau aukščiau negu atvykau“, – teigė ji.

Sportininkė atskleidė, jog dalyvavimas tokio tipo varžybose padės jai ateityje geriau susitvarkyti su jauduliu.

„Manau padės tokios varžybos ir startai tarptautinėse varžybose. Ir tiesiog įprasiu, ateis patirtis“, – pasakojo bėgikė.

Primename, kad likus vos keletai dienų iki čempionato pradžios viena iš federacijų laiku nepranešė apie Europos čempionate nedalyvausiančius sportininkus, todėl buvo atnaujinti dalyvių sąrašai ir būtent tada L. Sabaitytė sulaukė kvietimo vykti. Sportininkė neslepia, jog tokia galimybė labai motyvuoja.

„Oi, daug. Iki starto, tai išvis labai daug buvo, nes atrodo visa komanda ir visa Lietuva palaiko. O dabar nežinau, pažiūrėsime, kaip reaguoja visi“, – sakė lietuvė.

Paklausta apie ateitį bėgikė neskubėjo pateikti aiškių planų, kadangi situacija gali keistis kiekvieną kartą kažkam atsisakius dalyvauti varžybose.

„Net nežinau, ką čia sakyti. Gali iš kitų varžybų daug atsišaukti dalyvių, bet nežinau, dabar tai Lietuvos čempionatas. Vėliau ruošimės kitų metų svarbioms varžyboms, nes olimpiadą tai dar tikrai per anksti“, – teigė ji.

L. Sabaitytė prieš Europos čempionatą pagerino ne tik savo sezono, bet ir karjeros rekordą, kai distanciją įveikė per 23,50 sek.

„Manau, kad stovyklos labai padėjo, nes jose labai daug dirbom. Stovyklose buvo dar geresni laikai, negu varžybose. Todėl galvojome, kad gal ir čia pavyks viską realizuoti ir įrodyti. Sunkus darbas stovyklose, konkurencija ir trenerio palaikymas“, – tokius rezultatus aiškino sportininkė.