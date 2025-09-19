Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Stebint G.Antetokounmpo – rezultatyvus A.Kulbokos žaidimas

2025-09-19 23:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-19 23:11

Kontroliniame mače Arnoldo Kulbokos atstovaujama Salonikų „Aris“ ekipa 79:72 (17:13, 14:20, 28:17, 20:22) įveikė Atėnų „Peristeri“ komandą.

A.Kulboka pelnė 12 taškų

A.Kulboka pelnė 12 taškų

0

Susitikimą stebėjo Giannis Antetokounmpo ir jo mama, kadangi Alexas Antetokounmpo rungtyniauja Saloniku klube.

A.Kulboka pelnė 12 taškų, atkovojo 2 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

A.Antetokounmpo pasižymėjo 3 taškais ir 4 atovotais kamuoliais.

Nugalėtojams Bryce’as Jonesas įmetė 18 taškų, Stevenas Enochas pridėjo 15 (5 atk. kam.), pralaimėjusiems Jake’as Van Tubergenas surinko 17.

