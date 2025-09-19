Stebint G.Antetokounmpo – rezultatyvus A.Kulbokos žaidimas

Susitikimą stebėjo Giannis Antetokounmpo ir jo mama, kadangi Alexas Antetokounmpo rungtyniauja Saloniku klube.
A.Kulboka pelnė 12 taškų, atkovojo 2 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
A.Antetokounmpo pasižymėjo 3 taškais ir 4 atovotais kamuoliais.
Nugalėtojams Bryce’as Jonesas įmetė 18 taškų, Stevenas Enochas pridėjo 15 (5 atk. kam.), pralaimėjusiems Jake’as Van Tubergenas surinko 17.
Giannis with his mother in Peristeri👀#basketballmaniacs #basketball #peristeri #olympiacosbc #paobc #euroleague #greece pic.twitter.com/OQeExEF5iy— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) September 19, 2025
