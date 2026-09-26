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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Startuoja grandiozinis „UTMA 19“ turnyras (GYVAI)

2026-09-26 16:30 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt / aut.
2026-09-26 16:30
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Laukimas baigėsi – jau šeštadienio vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyks bene didžiausias kovos menų renginys Lietuvos istorijoje. „UTMA 19“ turnyre pirštines surems garsiausi šalies ir užsienio kovotojai, o sirgalių laukia titulinės kovos, pasaulio čempiono sugrįžimas bei grandiozinio aštuntuko startas.

Dominykas Dirkstys ir Sergejus Maslobojevas | Stop kadras

Laukimas baigėsi – jau šeštadienio vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyks bene didžiausias kovos menų renginys Lietuvos istorijoje. „UTMA 19“ turnyre pirštines surems garsiausi šalies ir užsienio kovotojai, o sirgalių laukia titulinės kovos, pasaulio čempiono sugrįžimas bei grandiozinio aštuntuko startas.

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Visą turnyro eigą ir karščiausius rezultatus nuo 18:00 val. kviečiame sekti portale „Sportas.lt“.

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Didžiausias ažiotažas gaubia pagrindinę vakaro akistatą. Svorio kategorijoje iki 94 kilogramų tituluočiausias šalies kikboksininkas Sergejus Maslobojevas (4-0 UTMA) susikaus su organizacijos reitingo viršūnėje esančiu Dominyku Dirksčiu (13-2 UTMA).

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„Be jokios abejonės – tai yra didžiausia kova Lietuvos istorijoje. Patys matome, kiek laiko augo ši dvikova, kaip jos kūrimas buvo brandinamas“, – apie istorinį susidūrimą kalbėjo UTMA vadovas Viktoras Gecas.

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Šiai dvikovai pritaikyta unikali rehidratacijos išlyga – S. Maslobojevo svoris prieš pat žengiant į ringą turnyro dieną negali viršyti 100 kg ribos.

Antroje pagal svarbą dvikovoje po ilgos pertraukos į profesionalų bokso ringą Lietuvoje sugrįžta Eimantas Stanionis (16-1). Dešimties raundų išbandyme svorio kategorijoje iki 68 kg jo laukia 24-erių pietų afrikietis Kaine'as Fourie (13-2-2). Saugumo dėlei organizatoriai šiai kovai apdairiai paruošė ir atsarginį variantą – 36-erių albaną Sherifą Moriną (16-1).

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Išskirtinį dėmesį atrenkant varžovą E. Stanioniui pabrėžė V. Gecas: „Šį kartą priešininko ieškojome ne tik pagal reitingą, bet ir pagal tai, koks yra jo stilius. Dabar ieškojome peštuko, kuris pats norėtų kontakto. Atrodo, kad tokį ir radome.“

Renginyje žiūrovai išvys ir dvi titulines kovas. Dėl pirmojo organizacijos istorijoje 67 kg kikbokso čempiono diržo susigrums Martynas Danius (2-1 UTMA) ir Khyzeris Hayatas (2-0 UTMA). Kitoje titulinėje akistatoje 63,5 kg kategorijos čempionas Dovydas Levickis (6-2 UTMA) pirmą kartą savo diržą gins nuo Modesto Žmuidinos (1-0 UTMA) išpuolių.

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Be šių kovų, „UTMA 19“ duos startą grandioziniam 81 kg svorio kategorijos aštuntuko turnyrui, kurio nugalėtojui atiteks ne tik diržas, bet ir 50 tūkst. eurų premija. Kaune vyks ketvirtfinaliai, pusfinaliai persikels į Vilnių („UTMA 20“), o nugalėtojas paaiškės lapkritį didžiajame finale Kaune („UTMA 21“). Dovydo Rimkaus ir Aleksandro Akanovičiaus akistata šiame renginyje taps rezervine aštuntuko turnyro kova.

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Turnyro startas – 18:00 val. Pirmąsias tris kovas žiūrovai galės nemokamai stebėti UTMA „YouTube“ platformoje, o vėliau visas veiksmas persikels į PPV transliaciją.

Visos „UTMA 19“ turnyro kovos:

Sergejus Maslobojevas (4-0 UTMA) – Dominykas Dirkstys (13-2 UTMA) | svorio kategorija iki 94 kg

Eimantas Stanionis (16-1 prof. boksas) – Kaine'as Fourie (13-2-2 prof. boksas) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas

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Martynas Danius (2-1 UTMA) – Khyzeris Hayatas (2-0 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg

Dovydas Levickis (6-2 UTMA) – Modestas Žmuidina (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg

Tomas Banskis (4-0 UTMA) – Mantvydas Perednis (5-3 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg

Ričardas Kulis (1-0 UTMA) – Isa Gocmenas (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg

Oskaras Buinickas (0-2-2 UTMA) – Rodrigo Mineiro (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg

Deividas Jemeljanovas (3-1 UTMA) – Arnoldas Misiūnas (3-3-2 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg

Deividas Danyla (4-3 UTMA) – Evaldas Balsys (4-1 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg

Ignas Pauliukevičius (6-1 UTMA) – Modestas Juodpusis (1-2 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg

Nauris Lukošiūnas (0-2 UTMA) – Wojciechas Kosowskis (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg

Naglis Kanišauskas (3-1 UTMA) – Dovydas Girdzevičius (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 91 kg

Dovydas Rimkus (6-6 UTMA) – Aleksandras Akanovičius (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg (rezervinė aštuntuko kova)

Deividas Žamba (4-0 UTMA) – Romualdas Auga (2-3 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg

Žygimantas Kiudelis (1-4 UTMA) – Milanas Majauskas (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg

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