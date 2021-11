Startavo UCI dviračių treko Čempionų lyga: geriausiai pasirodė Olivija Baleišytė

72 geriausi pasaulio treko dviratininkai, tarp kurių Lietuvos dviračių treko karalienė Simona Krupeckaitė, perspektyvieji jaunieji dviratininkai Olivija Baleišytė ir Vasilijus Lendelis, pradėjo prestižines lenktynes ir kovą dėl daugiau nei pusės milijono eurų prizinio fondo. Pirmajame etape Palmos velodrome sėkmingiausiai pasirodė O. Baleišytė, skrečo rungtyje užėmusi antrąją vietą, o eliminavimo rungtyje likusi penkta.

aip ir buvo žadėta, tai nebuvo įprastos dviračių treko lenktynės. UCI dviračių treko Čempionų lygos atidarymas ištesėjo visus duotus pažadus: itin laukiamos varžybos pradėtos įspūdingu šviesų ir garso šou. Patys sportininkai neslėpė susižavėjimo ir filmavo, fotografavo varžybų akimirkas, tuo metu užpildyta arena negailėjo plojimų visiems sportininkams. Ispanai ne tik palaikė savo tautiečius, tačiau plojimais skatino visus dalyvius taip sukurdami nepakartojamą atmosferą.

Apie karjeros pabaigą paskelbusi viena geriausių Lietuvos sporto atlečių S. Krupeckaitė ir perspektyvusis V. Lendelis dalyvavo sprinto ir keirino rungtyse, o O. Baleišytė – ištvermės (skrečo ir ir eliminavimo) kategorijos rungtyse.

Pirmasis treke pasirodė V. Lendelis. Jis į kovą stojo su Tokijo olimpiniu čempionu Jeffrey Hooglandu ir Jordanu Castle iš Naujosios Zelandijos. Nepaisant visų pastangų, V. Lendelis nusileido Olandijos dviračių sporto žvaigždei, aplenkė Naujosios Zelandijos atstovą, užėmė antrą vietą, bet nepateko į tolimesnį sprinto kitą etapą. Šioje rungtyje nepralenkiamas buvo olimpinis, pasaulio čempionas ir šių metų lyderis Harry Lavreysenas, kuris nuo pat pradžių buvo laikomas šios rungties favoritu. Jis finale susitiko su Rusijos atstovu Mihailu Yakovlevu. Nors rusas pabandė pakovoti, tačiau Olandijos sporto superžvaigždė užtikrintai finišavo ir įsirašė eilinę pergalę šiame sezone.

Tada prasidėjo moterų keirino rungtis su penkių olimpiadų dalyve S. Krupeckaite priešaky. Čia apie karjeros pabaigą paskelbusiai sportininkei, kuri varžybų vakarą nesijautė itin gerai, į kitą etapą patekti taip pat nepavyko – Simona savo pogrupyje nusileido varžovėms. Pirmajame etape geriausią rezultatą pademonstravo ir 20 įskaitinių taškų bei lyderės marškinėlius užsidirbo olimpinė čempionė iš Kanados Kelsey Mitchell.

Tuo metu moterų skrečo rungtyje kaip ir parodomajame važiavime O. Baleišytė sugebėjo nustebinti ne tik varžoves, bet ir arenoje susirinkusius varžovus. Šioje rungtyje dviratininkės važiavo 20 ratų, o Olivija ne kartą buvo išsiveržusi į priekį, tačiau finišo tiesiojoje ją pralenkė kanadietė Maggie Coles-Lyster. Tai dar vienas sėkmingas Olivijos pasirodymas po pasaulio čempionato, kuriame panevėžietė omniumo rungtyje iškovojo istorinę penktąją vietą.

Vėliau prasidėjo vyrų skrečo rungtis, kurios metu Palmos velodrome daugiausiai žiūrovų palaikymo sulaukė ispanas Sebastianas Mora, tačiau sėkmingai finišavo ir visus aplenkė Corbinas Strongas iš Naujosios Zelandijos.

Moterų sprinto rungtyje dar kartą pasirodė S. Krupeckaitė. Ji savo pogrupyje kovojo išvisų jėgų, bet važiavime nusileido kanadietei Lauriene Genest ir liko antra. Nepaisant to, Simona susilaukė didžiulio palaikymo, arenoje plevėsavo ir Lietuvos trispalvė, mat Maljorke yra įsikūrusi gausi lietuvių bendruomenė.

Eliminavimo kovoje susitiko stipriausios šios rungties atstovės, tarp kurių ir O. Baleišytė. Čia ties kiekvienu ratu pasitraukdavo po vieną sportininkę. O. Baleišytė ir vėl šioje rungtyje buvo tarp lyderių ir ne kartą važiavo priekyje. Panevėžietė pateko į stipriausiųjų septintuką, tačiau atsiliko penktajame rate ir pasitraukė iš varžybų. Čia nugalėtoja tapo britė Katie Archiebald, tačiau daugiausiai žiūrovų ovacijų sulaukė O. Baleišytė, kurią palaikė Lietuvos gerbėjai, užvedę visą Palmos areną. Dviratininkė bendroje įskaitoje po pirmojo etapo 28 įskaitiniais taškais yra aukštoje trečioje vietoje ir nuskleidžia tik K. Archiebald (33 taškai) ir M. Coles-Lyster (30 taškų).

„Žiūrovų palaikymas arenoje buvo didžiulis, man tai labai padėjo. Lietuvoje tikiuosi sulaukti dar didesnio palaikymo. Šiandien nežinojau ko tikėtis, todėl pirmiausia norėjau tiesiog gerai praleisti laiką. Skrečo rungtyje nenorėjau žaisti katės-pelės žaidimo ir rizikuoti. Laikiausi aukšto tempo ir siekiau užimti prizinę vietą. Eliminavime mano taktika visada tokia pat – būti priekyje ir laikytis pirmajame penketuke. Buvo keletas akimirkų, kai galvojau, kad iškrisiu, viename rate, manau, mane išgelbėjo teisėjai, kurie apsiskaičiavo vienu ratu. Panevėžyje stengsiuosi pasirodyti dar geriau. Panašiai ir tikėjausi tokio renginio, viskas puiku, labai laukiu antrojo etapo Panevėžyje“, – po pasirodymo kalbėjo O. Baleišytė.

Vyrų keirino rungtyje į kovą vėl stojo V. Lendelis. Panevėžietis, kurio atvyko palaikyti ir sužadėtinė dviratininkė Miglė Marozaitė, šios rungties kvalifikaciniame važiavime pademonstravo gerą formą, ilgai laikėsi antroje vietoje, tačiau finišo tiesiojoje liko trečias ir nepateko į kitą etapą. Nugalėtoju šioje rungtyje tapo japonas Kento Yamasaki, kuris, beje, neišvengė kuriozinės situacijos. Japonijos sportininkas prieš pat startą neišsilaikė ant dviračio ir krito, tačiau tai nesutrukdė jam laimėti.

Žiūrovai be greičio dramos mėgavosi specialiaisiais vaizdo, garso efektais, o ekranuose buvo pateikiami ne tik rezultatai, bet ir sportininkų iki 75 km/val. išvystomas greitis, širdies ritmas, kuris per varžybas neretai siekdavo beveik 200 dūžių per minutę.

Po Maljorkos UCI dviračių treko Čempionų lygos kovos lapkričio 27 d. persikels į Panevėžio „Cido“ areną, kurioje laukia ta pati programa bei nepakartojamas šou. Renginyje taip pat ketiname pagerbti ir karjerą baigiančią S. Krupeckaitę, kuri paskelbė apie atsisveikinimą su didžiuoju sportu.

---

UCI dviračių Čempionų lyga (angl. UCI Track Champions League) – intriguojančios, naujos kartos prestižinės dviračių treko varžybos su šou elementais, kuriose dėl pusės milijono prizinio fondo varžysis geriausi pasaulio treko atletai, o žiūrovai mėgausis specialiais garso, šviesų efektais bei unikalia naujo formato renginio patirtimi. Lapkričio 27 d. treko Čempionų lygos varžybų aistras galės išvysti ir Lietuvos sporto mėgėjai, mat antras iš penkių naujo formato varžybų etapų bus surengtas vienintelėje Baltijos šalyse olimpinio standarto dviračių treką turinčioje Panevėžio „Cido“ arenoje, bilietus į renginį platins tiketa.lt. Lapkričio-gruodžio mėn. penkiuose Čempionų lygos etapuose, kurie be Panevėžio vyks kurie be Panevėžio vyks Maljorkoje, Londone ir Tel Avive, 72 tituluočiausi treko sportininkai, tarp kurių ir pasaulio rekordininkė, čempionė S. Krupeckaitė bei 2020 m. Europos čempionato bronzos medalininkas V. Lendelis, perspektyvioji O. Baleišytė kovos dėl įskaitinių taškų treko sprinto ir ištvermės kategorijose. Čempionais taps ir prizinį fondą susižers visuose etapuose daugiausiai taškų surinkę dviratininkai (-ės). Planuojama, kad novatoriško formato varžybos prie TV ekranų sutrauks daugiau nei 150 mln. žiūrovų visame pasaulyje.