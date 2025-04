Stanionis krito į nokdauną šeštajame raunde, po 18 minučių kovos treneris nutraukė jo pasirodymą

Nuo pat pirmų sekundžių E. Stanionis užsiėmė ringo vidurį ir spaudė J. Ennisą į kampus, naudojo šoninius ir tiesius smūgius, tačiau J. Ennisas labai daug judėjo, keitė pozicijas ir naudojo didelį ištiestų rankų ilgio pranašumą.

J. Ennisas nevengė ir šou elementų bei pagal statistiką atlikinėjo kone dvigubai daugiau smūgių. Penktajame raunde iš E. Stanionio nosies pradėjo tekėti kraujas, tačiau jis vis tiek stengėsi uždarinėti kampus ir spausti J. Ennisą.

Nors šeštojo raundo viduryje keli E. Stanionio „jabai“ labai sėkmingai pasiekė tikslą, tačiau netrukus J. Ennisas atsakė tiksliais smūgiais į korpusą ir E. Stanionis pradėjo trauktis atgal, kol galiausiai priklaupė ant vieno kelio ir buvo skaičiuojamas nokdaunas. Atsigavus, iki raundo pabaigos buvo likusios maždaug 20 sekundžių, kurias E. Stanionis užbaigė, nors dar spėjo sugerti bent vieną smūgį į korpusą.

Pasibaigus raundui, E. Stanionio treneris Los Andžele Marvinas Somodio pasakė lietuviui, kad kova turi būti nutraukta, kadangi boksu gyvenimas nesibaigia ir reikia prižiūrėti savo sveikatą.

Iki šiol E. Stanionis nei per mėgėjų, nei per profesionalo karjerą nebuvo kritęs į nokdauną. Kaip teigė pats E. Stanionis, net sparingų sesijų metu to nėra įvykę.

Penktajame raunde J. Ennisas pataikė 16 iš 33 atliktų akcentuotų smūgių, o šeštajame – dar 14 iš 35, kai tuo tarpu E. Stanionio rodikliai buvo 8/22 ir 7/25.

„Jaučiau, kad tik pradedu įeiti į ritmą, atsipalaidavau, – po kovos sakė J. Ennisas. – Man buvo smagu, o tėtis sakė: „Tiesiog toliau spausk, tu jį sustabdysi.“ Ir kas beprotiška – aš sapnavau, kad sustabdysiu jį būtent taip, septintame raunde. Ir tai išsipildė.

Svarbiausia buvo tai, kad aš mėgavausi, buvau savimi ir prieš mane buvo aktyvus varžovas. Parodžiau šou, smagiai praleidau laiką, panaudojau greitį, jėgą, gynybą. Parodžiau šiek tiek darbo iš arti. Kaip jau sakiau, kai priešais mane yra gyvas varžovas – tai visai kita istorija. Tada matote visai kitokį „Bootsą“, ir aš toliau kelsiu savo lygį.

Jaučiau, kad galėjau smūgiuoti į korpusą tiek, kiek norėjau. Jis ringe atrodė gerokai žemesnis. Jis tarsi klaupėsi, tad kai bandžiau smūgiuoti jam į korpusą, pagalvojau: reikia daryti kažką kitaip. Aš tai padariau, bet vis tiek radau kelią iki jo korpuso.“

J. Ennisas nebuvo tobulas. Jis pataikė tik 19 proc. visų savo smūgių, palyginti su E. Stanionio 31 proc., tačiau jėgos smūgiais į korpusą aplenkė E. Stanionį 26 – 10.

J. Ennisas iš paskutinių aštuonių kovų šešias laimėjo nokautu, o E. Stanioniui tai buvo pirmasis profesionalios karjeros pralaimėjimas.

„Ketinu pasimėgauti pergale, pasimėgauti šiais diržais, – apie ateitį kalbėjo J. Ennisas. – Pasitarsime su komanda ir pamatysime, kas laukia toliau.“

Viso J. Ennisas metė 424 smūgius, iš kurių pataikė 81 (26 buvo pataikyti į korpusą), tuo tarpu E. Stanionis iš 185 smūgių pataikė 58 (10 į korpusą). Taip pat E. Stanionis nusileido pagal akcentuotus smūgius – J. Ennisas iš 198 pataikė 65, o E. Stanionis iš 101 pataikė 29.

27-erių metų J. Ennisas 2023 m. sausį tapo laisvojo laikinojo IBF pusvidutinio svorio čempiono diržo savininku, kai vieningu teisėjų sprendimu nugalėjo ukrainietį Kareną Čuchadžijaną (24-3, 13 nokautų). 2023 m. liepą jis apgynė šį titulą, kai 10-ajame raunde nokautavo Roimaną Villą (27-3, 25 nokautai). Po to, kai IBF atėmė diržą iš Errolą Spence‘ą jaunesnįjį įveikusio ir pusvidutinio svorio kategorijos čempionų diržus suvienijusio Terence'o Crawford o, 2023 m. lapkritį J. Ennisas buvo paskelbtas pilnateisiu čempionu. Pirmą kartą gindamas pilnateisį IBF čempiono titulą J. Ennisas įveikė Davidą Avanesyaną , kai kova buvo sustabdyta prieš šeštojo raundo pradžią. Savo paskutinėje kovoje 2024 m. lapkritį IBF įpareigotas J. Ennisas dar kartą susitiko su K. Čuchadžijanu ir laimėjo teisėjų sprendimu (119:107, 117:109, 116:110).

30-metis E. Stanionis WBA čempiono diržą iškovojo 2022 m. balandį, kai skirtingu teisėjų sprendimu nugalėjo Radžabą Butajevą (15-1, 12 nokautų). Po šios pergalės E. Stanionis nekovojo iki pat 2024 m. gegužės, kadangi net trys planuotos kovos su Vergiliu Ortizu jaunesniuoju buvo atšauktos.

E. Stanionis buvo priverstas atsisakyti pirmosios numatytos kovos 2023 m. pradžioje dėl skubios apendicito operacijos. Vėliau V. Ortizas atsisakė kovos kovo mėnesį dėl rabdomiolizės – sunkios raumenų ligos. Galiausiai, liepos mėnesį kova vėl buvo atšaukta paskutinę akimirką dėl V. Ortizo dehidratacijos.

Į ringą E. Stanionis po daugiau nei dviejų metų pertraukos be kovų sugrįžo 2024 m. gegužės 4-ą, kai „T-Mobile“ arenoje Las Vegase vieningu teisėjų sprendimu nugalėjo Gabrielį Maestr e (6-1-1, 5 nokautai) ir apgynė WBA čempiono titulą.

Lažybininkų prognozės prieš kovą

Kai buvo paskelbtos pirmosios lažybų prognozės dėl šio čempionų diržų suvienijimo susitikimo, J. Ennisas buvo laikomas ryškiu favoritu ir jam duodama net 81,13 proc. tikimybė laimėti kovą, tuo tarpu E. Stanioniui – vos 24,39 proc. Visgi vėliau šie skaičiai gerokai pasikeitė ir pasak JAV lažybininkų, J. Ennisas dabar yra dar didesnis favoritas – jam duodama 87,5 proc. tikimybė laimėti kovą, o E. Stanioniui – 20 proc. Lietuvoje lažybininkai J. Ennisui suteikia maždaug 81,97 proc. tikimybę laimėti kovą, o E. Stanioniui – 23,81 proc. tikimybę (bendra suma viršija 100 proc. dėl lažybų tarpininko maržos.)

Kovotojų statistika prieš kovą

J. Ennisas žengė į ringą turėdamas nepriekaištingą statistiką – 33 pergales ir 0 pralaimėjimų, o net 29 pergales jis iškovojo nokautais.

E. Stanionis taip pat buvo nenugalėtas profesionalų ringe – 15 pergalių ir 0 pralaimėjimų, o 9 pergalės pasiektos nokautais.

Statistika rodė, kad E. Stanionis nusileidžia J. Ennisui smūgio jėga – J. Ennisas turi 88 proc. nokautų, o E. Stanionis – 60 proc..

J. Ennisui šiuo metu 27 metai, tad jis yra trimis metais jaunesnis už E. Stanionį.

Be to, J. Ennisas turi 5 cm ūgio pranašumą prieš varžovą. Jo rankų mostas net 15 cm ilgesnis nei E. Stanionio.

J. Ennisas taip pat turi didesnę profesionalaus bokso patirtį – yra sudalyvavęs 18 kovų daugiau nei E. Stanionis. Profesionalo karjerą jis pradėjo 2016 metais, t. y. 11 mėnesių anksčiau nei E. Stanionis, kuris debiutavo 2017-aisiais. J. Ennisas yra sukovojęs 118 raundų, kai tuo metu E. Stanionio sąskaitoje – 98 raundai.

J. Ennisas paskutinį kartą kovojo prieš 5 mėnesius ir 3 dienas, tuo tarpu E. Stanionis į ringą paskutinį kartą žengė prieš 11 mėnesių ir 8 dienas.

Pastarąsias 5 kovas J. Ennisas kovojo per 2 metų, 10 mėnesių ir 29 dienų laikotarpį – tai reiškia, kad jis vidutiniškai į ringą žengia kas 7 mėnesius. Šiose kovose jis iš viso turėjo 41 raundą, tad viena kova vidutiniškai truko 8,2 raundo.

Tuo tarpu E. Stanionio paskutinės 5 kovos vyko per 4 metus, 3 mėnesius ir 27 dienas, tad jis kovoja vidutiniškai kas 10 mėnesių ir 11 dienų. Per šį laikotarpį jis iš viso turėjo 49 raundus, o tai reiškia, kad viena kova vidutiniškai truko 9,8 raundo.

Kovotojų uždarbis

Nėra jokių oficialių duomenų apie tai, kokie honorarai kovotojams numatyti kontraktuose. Visgi, „Sportskeeda“ portalas, remdamasis savo šaltiniais, tikina, kad boksininkai pasidalins apie 4,3 mln. JAV dolerių prizinį fondą.

Nors abu kovotojai yra pasaulio čempionai, tačiau „Sportskeeda“ teigia, kad didesnė honoraro dalis atiteks J. Ennisui, kuris Atlantik Sityje yra kur kas žinomesnis už E. Stanionį ir turėtų pritraukti daugiau fanų. „Sportskeeda“ prognozuoja, kad J. Enniso honoraras sieks 2,5 mln. JAV dolerių, o E. Stanionio – 1,8 mln. JAV dolerių.

E. Stanioniui tai turėtų būti pelningiausia karjeros kova. J. Ennisas didesnę sumą – 3,315 mln. JAV dolerių – gavo už kovą su Davidu Avanesijanu.

Anksčiau buvo pasirodžiusi informacija, kad J. Enniso stovykla kitam čempionui – Brianui Normanui – siūlė 1,5-1,7 mln. JAV dolerių. Tą pasiūlymą B. Normanas atmetė ir reikalavo 2,2 mln. JAV dolerių, bet tiek J. Enniso stovykla mokėti nenorėjo. Vėliau imta spėlioti, kad E. Stanioniui turėjo būti pasiūlyta šiek tiek daugiau nei B. Normanui.

Reikia pabrėžti, kad nors kovotojų honorarai iš pirmo žvilgsnio atrodo įspūdingi, tačiau atskaičiavus visus mokesčius ir treniruočių stovyklos išlaidas boksininkams įprastai nelieka nė pusės šios sumos.

Kas nugalėtojo lauks toliau?

Šios kovos nugalėtojas greičiausiai gaus šansą susikauti su WBO pusvidutinio svorio kategorijos čempionu Brianu Normanu jaunesniuoju, kuris kovo 29-ą d. Las Vegase trečiajame raunde techniniu nokautu nugalėjo Derriecką Cuevasą.

Jeigu nepavyktų susitarti dėl titulų suvienijimo, tuomet privalomuoju varžovu būtų Šachramas Gijasovas, kuris šiame turnyre nokautavo Franco Maximiliano Oscampo.

Kovos eiga: