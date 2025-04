Stanionio treneris Somodio: „Dauguma Enniso varžovų net nesistengia laimėti ir pajutę jo jėgą pasiduoda“

„Boardwalk Hall“ arena – vos už kelių dešimčių kilometrų nuo Filadelfijos, kur gyvena ir treniruojasi J. Ennisas ir kur jo vadybininkai „Matchroom“ pastaruoju metu jį aktyviai pristato kaip vietinę žvaigždę.

E. Stanionis treniruotes pradėjo Lietuvoje ir tęsė Los Andžele, Vakarų pakrantėje esančioje „Wild Card“ bokso salėje. Taip pat pranešama, kad visi trys teisėjai prie ringo bei ringo teisėjas šeštadienį bus amerikiečiai, o renginį organizuoja „Matchroom“, o ne su E. Stanioniu susijusi „Premier Boxing Champions“ organizacija.

Prieš būsimą kovą su „Boxing Scene“ bendravęs Eimanto Stanionio treneris Marvinas Somodio išreiškė susirūpinimą dėl to, jog J. Ennisas bus vietinis kovotojas ir visi paskirti teisėjai – amerikiečiai, tačiau taip pat teigė, jog į tai pernelyg daug dėmesio nekreips, kadangi nieko pakeisti negali.

„Jis kovoja savo gimtajame mieste. Tikiuosi, kad teisėjai ir pareigūnai elgsis teisingai, – kalbėjo M. Somodio. – Tai ne pirmas kartas. Bokse esu daugiau nei dešimtmetį. Jei per daug apie tai galvosi – nebegalėsi judėti į priekį. Mums belieka padaryti viską, ką galim, ir bus taip, kaip bus. Jei jie matys kitaip – ką tada galėsim padaryti? Turime kameras, turime TV. Mes neieškom pasiteisinimų. Nenorim niekam aiškinti, kas nutiko. Žmonės pamatys. Jei laimėsim – laimėsim. Jei pralaimėsim – pralaimėsim.“

M. Somodio ir kiti šalia ramaus E. Stanionio esantys žmonės nesutinka su J. Enniso komandos pasisakymais, esą lietuvis yra „vienpusiškas“ kovotojas, tačiau treneris susilaikė nuo J. Enniso sugebėjimų menkinimo ir pripažino, kad tai – stipriausias varžovas, su kuriuo E. Stanionis iki šiol yra kovojęs.

„Mes dar niekada nekovojome prieš pasaulio čempioną, galbūt tik prieš buvusius čempionus. Tad šita kova yra pati rimčiausia ir sunkiausia, kokią esame turėję, nes „Boots“ laikomas numeriu vienas pusvidutinio svorio kategorijoje, – sakė M. Somodio. – Pagal vardą – taip, bet šeštadienio vakarą sužinosim, kas iš tiesų yra numeris vienas. Jis – labai geras boksininkas, puikus kontratakų meistras ir turi jėgos. Protingas vaikinas.

Tačiau tai bus pirmas kartas, kai jis kovos prieš tokį varžovą kaip E. Stanionis, ir mes pamatysime, kas nutiks ringe. Dauguma priešininkų – jei ne visi – eidami į kovą prieš J. Ennisą net nesistengia laimėti. Jie įžengia, pajunta jo jėgą ir pasiduoda. Mano kovotojas, net jei nukirstum galvą, vis tiek kovotų.

Žmonės sako, kad jis vienpusiškas kovotojas. Žmonės taip sako. Žiūrėkite – jis taip kovoja, bet visada padaro savo darbą. Kiti bando daryti tą patį – vienpusiškai – bet nesugeba laimėti. Nes nesugeba prisitaikyti. Eimantas – atrodytų vienpusiškas, bet kiekvienoje kovoje matote, kaip jis prisitaiko. Matosi jo stilius – jis gali greitėti.

Prieš įžengdamas į artimą kovą, tu matai, ką jis ruošiasi daryti. Jis neateina vien tam, kad būtų sumuštas. Jis labai greitai patenka į artimą kovą ir daro savo darbą. Šį kartą pamatysite įvairias kombinacijas, pritaikytas prie J. Enniso judėjimo.“

E. Stanionis tikisi laimėti kovą, sekmadienį skristi atgal į Lietuvą, o pirmadienį, vos nusileidus, iškart vykti į ligoninę aplankyti ką tik gimusios dukters, kuri turi gimti dar prieš jam įžengiant į ringą, o jos vardas bus užrašytas ant E. Stanionio pirštinių.

„Ne, nebijau, kad tai gali blaškyti, – atsakė M. Somodio paklaustas, ar gimdymas gali paveikti kovotoją. – Aš žinau – Eimantas labai protingas vaikinas. Žmonės galvoja, kad jis paprastas, nieko nesako, bet jis labai, labai protingas. Jis supranta, kad bokse visko gali nutikti.

Jis žino, kad žmona rūpinasi kūdikiu, o jis – savo darbu. Galiausiai, šiuo metu boksas yra pirmoje vietoje, net prieš šeimą. Ir dabar Emilija supranta, kad visa tai – dėl šeimos. Tai, ką jis daro dabar, yra dėl savo šeimos ateities. Visada kažkas vyksta. Ne tik gimdymas. Visada yra kas nors. Bet dienos pabaigoje mes turim daryti, ką turim daryti. Kaip jis pats sakė – pilnu greičiu, be jokių stabdžių.“

