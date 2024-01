Sprendimą palikti „Liverpool“ aiškinęs Jurgenas Kloppas: „Buvo ašarų“

„Pasibaigus šiam sezonui padarysiu pertrauką arba turėsiu sustoti. Supranti, kad nebesi toks jaunas kaip anksčiau, kad galėtum kilti taip aukštai, kaip anksčiau. Nepriėmiau šio sprendimo specialiai, tai tiesiog įvyko. Žinau, kad klubui, su sudėtimi, kurią dabar turime, reikia aukščiausio lygio trenerio. Nuo dabar visi žino mano sprendimą. Manau, kad jis yra tinkamas.

Dabar nesu toks emocingas, koks būsiu, kai ateis pabaiga. Šiandien kalbėjau su žaidėjas, dabar svarbu tai pasakyti ir mūsų sirgaliams. Kalbėjau apie tai pastaruoju metu viduje, dabar viešai, buvo ašarų, tai normalu po tokio ilgo praleisto laiko kartu. Tai yra teisingas sprendimas. Klubui reikia laiko suplanuoti ateitį kol sprendžiame dabartį.

Žaidėjų reakcija buvo aukščiausio lygio. Turime su jais stiprų ryšį, jie dar neuždavė klausimų, nes elgiamės profesionaliai. Vaikinai treniruotėje buvo geros nuotaikos, jie nesurengė vakarėlio, tai buvo tiesiog sprendimo pranešimas.

Praėjusiame sezone turėjome situacijų, kai daugelį trenerių būtų atleidę. Tai galėjo įvykti prieš tris ar keturis metus. Kai nėra gerai, aš turiu tai pasakyti, niekas kitas to nepadarys. Iš šio sezono noriu išspausti maksimumą. Nebuvo garantijų, jog laimėsime anksčiau, jų nėra ir dabar. Faktas, kad nebūsiu treneriu ateityje, nėra pasiteisinimas dabar pasirodyti silpniau. Ir toliau kovosime. Negaliu atlikti savo darbo ateityje, tačiau dabar tai galiu daryti labai gerai ir toliau tai darysiu.

Jurgen Klopp has announced that this will be his last season at Liverpool 😲



🏆 Premier League

🏆 Champions League

🏆 League Cup

🏆 FA Cup

🏆 Club World Cup

🏆 UEFA Super Cup



He defined an era at the club. pic.twitter.com/y71mGH3TOb