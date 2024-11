Sprendimą dėl Brazdeikio aiškinęs Trinchieri: „Nesu dėl to laimingas, bet ir neatsiprašau“

Rungtynės vėl klostėsi banguotai. Antrajame kėlinyje žalgiriečiai buvo įgiję 18 taškų persvarą, tačiau antroje rungtynių pusėje ją išbarstė ir net atsidūrė atsiliekančiųjų vaidmenyje.

Vis dėlto, stipriai sužaistas paskutinis ketvirtis leido įgyti dviženklę persvarą, kurią varžovai apkarpė tik rungtynių pabaigoje.

Eurolyga: „Žalgiris“ – „Panathinaikos“ (49 nuotr.) Rungtynių akimirka (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) A. Reed (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) A. Reed (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) +45 Marius Grigonis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Marius Grigonis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Brady Manekas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Lonnie Walkeris (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Lonnie Walkeris (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Dovydas Giedraitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Žalgiriečių sirgaliai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Žalgiriečių sirgaliai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Kendrickas Nunnas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) M. Mitchellas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Lonnie Walkeris (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Sylvainas Francisco (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Deividas Sirvydis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Lonnie Walkeris (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Andrea Trinchieri ir Sylvainas Francisco (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Danas Rapšys (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Andrea Trinchieri (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Andrea Trinchieri (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Edgaras Ulanovas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Rungtynių akimirka (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Rungtynių akimirka (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) J. Hernangomezas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Christos Serelis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Brady Manekas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Lonnie Walkeris (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Brady Manekas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Brady Manekas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Brady Manekas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Rungtynių akimirka (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Lonnie Walkeris (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Rungtynių akimirka (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Rungtynių akimirka (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Andrea Trinchieri (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Rungtynių akimirka (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Rungtynių akimirka (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Teisėjai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) S. Francisco (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) K. Sloukas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Kauno „Žalgiris“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Kauno „Žalgiris“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Andrea Trinchieri (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Andrea Trinchieri (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Lonnie Walkeris (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Kauno „Žalgiris“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Kauno „Žalgiris“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Lonnie Walkeris (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

(49 nuotr.) FOTOGALERIJA. Eurolyga: „Žalgiris“ – „Panathinaikos“

Kauno „Žalgirio“ treneris Andrea Trinchieri po pergalė teigė, kad buvo žaista su čempionais, puikia komanda, kuri yra iškovojusi skambių pergalių:

„Žaidimas buvo nuostabus pirmas 15 minučių, kai žaidėme su energija, gerai skirstėme kamuolius ir susikūrėme persvarą. Bet tada praradome discipliną, jie padidino intensyvumo lygį, o tada sumažino mūsų persvarą iki 7 taškų.

REKLAMA

REKLAMA

Po pertraukos varžovai toliau žaidė puikiai, o mes darėme klaidas, priėmėme abejotinus sprendimus. Jie tada pirmą kartą įsiveržė į priekį 1 taškų. Bet tada tarsi sužaidėme kitas rungtynes.

REKLAMA

Mes padidinome žaidimo intensyvumą, pridėjome energijos ir galime grįžti namo suvokdami, kad iškovojome labai svarbią pergalę. Mums tai yra labai didelė pergalė.“

Sudėtingu metu, antroje rungtynių pusėje, kai varžovai persvėrė rezultatą, kas padėjo atsitiesti ir pasiekti pergalę? – žurnalistai pasiteiravo trenerio A. Trinchieri.

Du tritaškiai. Sirvydžio ir Smailagičiaus. Taip pat gera gynyba. Visada yra daug žaidėjų, kurie nėra pagrindiniai, bet įneša milžinišką indėlį. Mano nuomone, tokie epizodai buvo, kai Manekas prasižengė 4 kartą, siekdamas sustabdyti varžovų turėtą pranašumą, nors žinojo, kad dėl to sės ant suoliuko. Taip pat Dunstonas sužaidė gerai tiek gynyboje, tiek puolime. Jis suteikė mums stabilumą, pasitikėjimą. Tada mes paskutines 5 minutes žaidėme su gera energija ir teigiamomis mintimis.

REKLAMA

REKLAMA

Tai yra Sirvydžio debiutinis sezonas. Kokį patarimą duotumėte jam, kad jam pavyktų išlaikyti tokį aukštą lygį, kokį jis parodė šiandien?

Tai ne patarimas, o faktas. Jis labai talentingas žaidėjas. Jis yra naujokas, todėl suprantame, kodėl jis žaidžia banguotai. Jis turi užsidirbti minutes aikštelėje, kaip ir kiekvienas žaidėjas. Svarbūs ne tik taškai, bet ir 7 atkovoti kamuoliai. Jis darė tai, ko jo ir prašiau. Įnešė savo kūną į žaidimą. Mes žinome, kad jis gali mesti, tačiau mums reikia ir jo kūno rungtynėse. Jis tai ir padarė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ar L. Walkeris yra geriausias dėjimus atliekantis žaidėjas Eurolygoje?

Lengva tai pasakyti. Žinoma, tai pateks į gražiausių epizodų rinkinį. Tai yra sprogstantis žaidėjas. Bet noriu, kad Walkeris pagerintų savo gynybą. Jis turi puikių epizodų, bet kartais jis išsijungia. O Eurolygoje, kai taip nutinka, gali pralaimėti atkarpą 0:10. Tikiu, kad jis gali dar patobulėti įvairiuose žaidimo aspektuose.

REKLAMA

Ignas Brazdeikis šiandien nežaidė, kas nutiko?

Pirmiausia, kai pasirenku, kad žaidėjas nežais, tai visada yra mano sprendimas ir aš dėl to niekada nebūnu laimingas. Bet, kai ateina blogi momentai, treneris turi sutrumpinti rotaciją. Mes atėjome po 3 skaudžių pralaimėjimų, mes visą laiką kovėmės. Tad padariau sprendimą, tai mano sprendimas ir jis tik šiam žaidimui. Aš nesu laimingas dėl to, neatsiprašau dėl to. Man mokama už tai, kad priimčiau sprendimus. Tai buvo susiję tik su tuo, kad turėtume geriausią įmanomą sudėtį aikštelėje šioms specifinėms rungtynėms.