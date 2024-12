Solidus įvertinimas: Gytis Radzevičius – FIBA Čempionų lygos grupės etapo MVP

29-erių vilnietis per 6 mačus aikštėje praleido po 31 minutę, pelnė 13,2 taško, atkovojo 7,5 kamuolio, atliko 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 18,3 naudingumo balo.

G. Radzevičius taip pat Čempionų lygoje yra arti unikalaus pasiekimo. Jis devynis kartus aikštelę paliko atkovodamas daugiau nei 10 kamuolių, o daugiau už jį tai yra padaręs tik PAOK aukštaūgis Keithas Clantonas, kuris tai atliko 10 kartų.

🎖️ Results are in: @rytasvilnius' 𝐡𝐨𝐦𝐞𝐭𝐨𝐰𝐧 𝐡𝐞𝐫𝐨 Gytis Radzevicius takes home the #BasketballCL 𝙈𝙑𝙋 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙂𝙧𝙤𝙪𝙥 𝙋𝙝𝙖𝙨𝙚 award! ❤️‍🔥

