Šokiravo sporto pasaulį: kovoje dėl milijono išrašė pirmą karjeros pralaimėjimą dukart olimpinei čempionei

Pagrindinėje vakaro kovoje pasirodė ryškiausia PFL moterų žvaigždė – amerikietė Kayla Harrison (15-1). Dukart olimpinė dziudo čempionė anksčiau taip dominuodavo MMA narve, kad buvo laikoma neabejotina kovos su brazile Larissa Pacheco (19-4) favorite. Lažybininkai brazilės galimybes laimėti vertino vos 13 proc. Visgi, realybė pasirodė esanti visai kitokia.

K.Harrison jau kovos pradžioje pargriovė varžovę ir ruošėsi įprastam dominavimui parteryje, tačiau L.Pacheco greitai įrodė, jog gali būti pavojinga net ir gulėdama ant nugaros. Brazilė pamėgino atlikti „giljotinos“ smaugimą ir tai kiek išmušė K.Harrison iš vėžių. Antrojo raundo pabaigoje L.Pacheco rado dar daugiau spragų K.Harrison gynyboje. Brazilė stovėsenoje atliko puikią smūgių kombinaciją ir pridarė K.Harrison daug problemų.

Kovai vėl persikėlus į parterį, L.Pacheco bandė atlikti trikampio smaugimo veiksmą. K.Harrison šiaip ne taip ištrūko ir vėliau užsiėmė dominuojančią poziciją parteryje.

Prasidėjus čempioniškiems raundams, K.Harrison visiškai nebenorėjo kovoti stovėsenoje ir ieškojo būdų, kaip kuo greičiau parversti brazilę. Tiesa, net kai parteryje K.Harrison atsidurdavo iš viršaus, L.Pacheco toliau ją aktyviai atakuodavo, o amerikietė, vietoj to, kad koncentruotųsi į puolimą, turėjo galvoti ir apie tai, kaip išvengti brazilės smūgių.

Po 5 raundų mūšio teisėjai vienbalsiai atidavė minimalią pergalę L.Pacheco (48:47, 48:47, 48:47).

„Šis diržas mane tik motyvuos dirbti dar sunkiau. Aš šiame sporte dar turiu labai daug ką nuveikti. Kaip Kayla sakė, aš anksčiau ją motyvuodavau toliau sunkiai treniruotis. Galiu pasakyti, kad ji man suteikdavo tokią pačią motyvaciją. Kovos su Kayla padėjo man tapti geresne kovotoja“, - kalbėjo L.Pacheco, padariusi išvadas po ankstesnių pralaimėjimų prieš K.Harrison.

2019 m. šios sportininkės jau buvo du kartus susitikusios PFL narve. Pirmą kovą reguliariajame sezone K.Harrison lengvai laimėjo teisėjų sprendimu (30:25, 30:27, 30:27), o vėliau kovoje dėl milijono amerikietė dominavo prieš L.Pacheco visus 5 raundus (50:43, 50:45, 50:45).

Vyrų puslengvis svoris. Brendanas Loughnane‘as nokautavo Bubbą Jenkinsą (4 raundas, 2:38 min.).

Vyrų sunkus svoris. Ante Delija nokautavo Matheusą Scheffelį (1 raundas, 2:50 min.).

Vyrų lengvas svoris. Olivier Aubinas-Mercier nokautavo Stevie Ray (2 raundas, 4:40 min.).

Vyrų pusvidutinis svoris. Sadibou Sy teisėjų sprendimu nugalėjo Dilano Taylorą (49:46, 49:46, 49:46).

