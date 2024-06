Smagi „Euro 2024“ akimirka: audra besidžiaugę danai tapo internautų numylėtiniais

Sužaidus 35 minutes aštuntfinalio dvikova tarp Danijos ir Vokietijos buvo nutraukta dėl prastų oro sąlygų. Stiprus lietus, kruša ir žaibavimas privertė teisėją žaidėjus išsiųsti į rūbinę. Visgi, dėl to liūdėjo ne visi.

Užsitęsusios pertraukos metu į save dėmesį atkreipė du Danijos gerbėjai. Jie ne tik neliūdėjo dėl žaidimo sustabdymo ar blogų oro sąlygų, bet ir pasimėgavo gausiai pilančiu lietumi.

Danai nuo lietaus nesislėpė, o specialiai atsistojo po didžiule vandens srove, tekančia tiesiai nuo stogo.

Patekę į televizijos kamerų akiratį, jie netruko išpopuliarėti ir nepraslydo pro internautų akis.

Two Danish supporters made the most of the weather by dancing in the rain 😂🌧️



Good to see fans still enjoying themselves despite the adverse conditions 😅 pic.twitter.com/zrxmJmdzVV