Šlykštus futbolo sirgalių elgesys Londone – mėtėsi pilnais šlapimo buteliais

Po to, kai 29-ą minutę Declanas Rice‘as įmušė pirmąjį rungtynių įvartį, tribūnose kilo konfliktas tarp sirgalių. Kaip praneša įvykį tirianti policija, fanai vieni į kitus mėtė šlapimo pilnus butelius. Kamšteliai buvo atsukti, todėl šlapimas stadione liejosi laisvai.

Po tokio „apsimėtymo“ situacija kiek nurimo, „West Ham United“ pelnė antrąjį įvartį ir įtvirtino pergalę, o vietos sirgaliai laimingi keliavo namo. Tuo tarpu „Rapid“ fanai taikiai palikti stadiono nenorėjo – jie dar spėjo įsivelti į konfliktą su policija.

„West Ham United“ H grupėje kol kas pateisina favoritų statusą. Londono klubas laimėjo abu mačus ir su 6 taškais užima pirmą vietą. „Rapid“ (0 tšk.) rikiuojasi paskutiniai – ketvirti.

The West Han fans have gone now and the Rapid supporters have decided throwing punches at the police is a good idea pic.twitter.com/mqyW0G2vCy