Ukrainiečiai rungtynes laimėjo rezultatu 2:1 ir pateko į trečiąjį UEFA Čempionų lygos atrankos etapą, o dėl Rusijos invazijos Ukrainoje „Dynamo“ namų rungtynes žaidžia Lenkijoje.

Putino pavardę sirgaliai pradėjo skanduoti po pirmojo „Dynamo“ įvarčio, kai namuose žaidusi Stambule atsilikinėjo 0:1.

Sirgalių skandavimą žiūrėkite ČIA:

Fenerbahce fans cheering for Vladimir Putin after the goal scored by Dynamo Kyiv @UEFA pic.twitter.com/7Ax3V009m8