Slogus Lietuvos plaukikų startas Paryžiuje: nepradžiugino nei Šidlauskas, nei Rapšys

A. Šidlauskas distanciją įveike per 1:00.29. Bendroje plaukikų įskaitoje jis liko dvidešimtas, o į kitą etapą žengė šešiolika geriausių plaukikų.

Nuo lyderio atrankiniuose plaukimuose Casparo Corbeau iš Nyderlandų lietuvis atsiliko 1.25 sek. C. Corbeau distanciją įveikė per 59 min 04 sek. Šešioliktoje vietoje likęs ir paskutinį kelialapį į pusfinalį paėmęs Izraelio atstovas Ronas Polonsky distanciją įveikė lygiai per vieną minutę.

Tuo tarpu D. Rapšys savo plaukime distanciją įveikė per 1:00.29. Bendroje plaukikų įskaitoje jis liko dešimtas, o į finalą patenka aštuoni geriausi plaukikai.

Aštuntoje vietoje buvusio ir paskutinį kelialapį į finalą pasiėmusio Oliverio Klemeto laikas buvo 3:45.75.

Lietuvos plaukikai A. Šidlauskas ir D. Rapšys (5 nuotr.) Danas Rapšys (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Andrius Šidlauskas (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Andrius Šidlauskas (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) +1 Andrius Šidlauskas (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Danas Rapšys (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.)

Tiesa, šių dviejų plaukikų pasirodymai čia nesibaigia. Jau rytoj 12 val. Lietuvos laiku į baseiną vėl šoks D. Rapšys, kuris varžysis savo pagrindinės rungties – 200 m laisvuoju stiliumi – atrankoje.

Tuo tarpu A. Šidlauskas dar pasirodys su estafetės ketveriuke.

Primename, kad „SwimSwam“ portalo ekspertai pateikė savo prognozes prieš artėjančias olimpines plaukimo varžybas. Lietuvos sportininkams yra žadami du finalai, tačiau medaliai mūsiškiams neprognozuojami.