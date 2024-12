Skirtumai bado akis: Lonnie Walkeriui reikia pasitempti viename žaidimo aspekte

25-erių amerikietis per pirmąsias mačo puses įmeta 12,1 taško ir krepšį atakuoja 54 proc. taiklumu. Pagal tokį rezultatyvumą per pirmus du kėlinius jam neprilygsta niekas visoje Eurolygoje.

📊👀 Lonnie Walker IV after 8 games in the Euroleague:



📈1st half:

12.1 ppg / 54% FG

1st in the league



📉2nd half:

4.8ppg / 29.5 % FG

76th in the league pic.twitter.com/frkEsqh0nr