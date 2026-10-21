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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Skaudžią traumą patyręs Kvaratskhelia negalės žaisti visą likusį sezoną

2026-10-21 13:29 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-21 13:29
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Paryžiaus „Saint-Germain“ klubas pranešė, jog Khvicha Kvaratskhelia UEFA Čempionų lygos rungtynėse su „Barcelona“ patyrė priekinio kryžminio raiščio plyšimą ir dėl šios priežasties negalės žaisti visą likusį sezoną.

Khvicha Kvaratskhelia | EPA / YOAN VALAT nuotr.

Paryžiaus „Saint-Germain“ klubas pranešė, jog Khvicha Kvaratskhelia UEFA Čempionų lygos rungtynėse su „Barcelona“ patyrė priekinio kryžminio raiščio plyšimą ir dėl šios priežasties negalės žaisti visą likusį sezoną.

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25-erių metų futbolininkas traumą patyrė sužaidus valandą po susidūrimo su Xavi Espartu. Pastarasis paliko aikštę tik su medikų pagalba.K. Kvaratskhelia artimiausiu metu bus atlikta operacija.

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Šiuo metu nėra aišku, kada Sakartvelo rinktinės žvaigždė galės sugrįžti į rikiuotę, kadangi po tokių traumų žaidėjams dažniausiai tenka praleisti bent devynis mėnesius be futbolo.

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PSG artimiausiu metu taip pat turės verstis ir be Ousmane‘o Dembele bei Marquinhoso pagalbos, kurie dėl patirtų traumų negalės žaisti keletą savaičių.

Visas tris pergales Čempionų lygoje iškovojęs PSG klubas šiuo metu rikiuojasi turnyrinės lentelės viršūnėje. Luiso Enrique auklėtiniai artimiausias rungtynes žais sekmadienį, kai Prancūzijos „Ligue 1“ čempionate susitiks su lyderiu „Lyon“.

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