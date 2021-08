Skaudi tragedija: palikti Afganistaną norėjęs jaunas futbolininkas žuvo iškritęs iš JAV karinio lėktuvo

Vaizdo įrašuose užfiksuota, kaip afganai bando patekti į JAV karinį lėktuvą, kuris ir taip perpildytas bando pakilti į orą.

Minėtame vaizdo įraše matyti, kad pakilus į orą mažiausiai du žmonės neišsilaikė ir iškrito iš lėktuvo. Afganistano žiniasklaidos teigimu, vienas iš tragiškai žuvusių žmonių – 19-metis futbolininkas Zaki Anwari, kuris anksčiau atstovavo šalies jaunučių (iki 16 metų) futbolo rinktinei.

Sprendžiant iš Z.Anwari „facebook“ įrašų, jis gyveno Kabule ir mokėsi Esteglalo vidurinėje mokykloje.

The General Directorate of Physical Education & Sports of Afghanistan confirmed Zaki Anwari, a player from the national youth football team, was among hundreds of young people who tried to leave the country by clinging to a US military plane. Anwari fell and died.#ArianaNews pic.twitter.com/onhcSMFiEu