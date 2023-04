Skandalas „Real“ ir „Partizan“ serijoje: kilo masinės muštynės, o rungtynės – nutrauktos

Vis tik visų dėmesį labiausiai prikaustė rungtynių pabaigoje įvykusios masinės žaidėjų muštynės.

Iki rungtynių pabaigos buvo likę mažiau nei dvi minutės, kai Sergio Llullas grubiai prasižengė prieš Keviną Punterį.

„Partizan“ lyderis atsakė ispanui tuo pačiu ir tai sukėlė masinį žaidėjų konfliktą, kuris netruko peraugti į muštynes.

Gershonas Yabusele lyg imtynininkas ant parketo paguldė Dante Exumą, kuris galimai patyrė traumą.

Vėliau analogišku veiksmu Džananą Musą paguldė Mathiasas Lessortas.

UNREAL FIGHT BETWEEN REAL MADRID AND PARTIZAN PLAYERS 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/x2aU2ibyqH

Teisėjai bandė analizuoti situaciją ir skirti nuobaudas. Po ilgai trukusios vaizdo peržiūros nutarta rungtynes nutraukti.

Neabejojama, kad situaciją išanalizavusi Eurolyga nubaus daug abiejų komandų krepšininkų, todėl neaišku, kokių sudėčių komandos tęs likusią seriją.

Serijoje iki 3 pergalių Serbijos klubas jau pirmauja 2:0. Kitą savaitę serija kelsis į Belgradą.

„Real“: Rudy Fernandezas (4/6 trit.) ir Mario Hezonja – po 16, Džananas Musa 13, Vincentas Poirier 12, Gabrielis Deckas 8.

„Partizan“: Dante Exumas 19, Jamesas Nunnally 16, Zachas LeDay‘us 15, Kevinas Punteris 14 (4/6 trit.), Mathiasas Lessortas 10.

Yabusele must not play one more minute this season.pic.twitter.com/Adv5n1UNzd