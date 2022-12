Skandalas pasaulio plaukimo čempionate: techninė klaida atėmė iš australo auksą ir planetos jaunimo rekordą

Vos paskelbus apie finalo pradžią, pasigirdo antrasis signalas, reiškiantis, kad šis plaukimas yra anuliuojamas. Visgi, toli gražu ne visi finalo dalyviai išgirdo šį signalą. Net 5 sportininkai toliau plaukė iš visų jėgų iki finišo.

18-metis australas Isaacas Cooperis demonstravo įspūdingą tempą, finišavo per 22.49 sek. ir jau norėjo džiaugtis aukso medaliu bei planetos jaunimo rekordu, kai jam buvo pasakyta, kad šio plaukimo rezultatai bus negaliojantys.

December 16, 2022

FINA netrukus paskelbė, kad kilo problemų su laiko matavimo sistema. Po pokalbių su sportininkais ir delegacijų atstovais buvo nuspręsta, jog finalinis plaukimas bus pakartotas tą patį vakarą.

— World Aquatics (@WorldAquatics) December 16, 2022

I.Cooperiui antram plaukimui jau stigo jėgų. Jis buvo kur kas lėtesnis (22.73) ir tenkinosi sidabro medaliu. Nugalėtoju tapo amerikietis Ryanas Murphy (22.64), o bronzą pelnė lenkas Kacperas Stokowskis (22.74).

😱 0.09 of a second! 😱



After winning the same event but being denied the gold earlier, Aussie Isaac Cooper has fallen agonisingly short in the re-swim! 😟



Still did us all proud! 🇦🇺



— Wide World of Sports (@wwos) December 16, 2022

I.Cooperis prieš tai pusfinalyje buvo pats greičiausias (22.52) ir atrodė, kad finale niekas jam nesugebės pasipriešinti.

Pirmajame finalo plaukime, kuris vėliau buvo anuliuotas, I.Cooperis aplenkė ir patį R.Murphy. Galiausiai čempionu tapęs amerikietis išreiškė užuojautą jaunajam konkurentui ir apgailestavo, kad viskas taip susiklostė.

Penkiskart olimpinis čempionas Ianas Thorpe‘as po šio įvykio negailėjo kritikos organizatoriams: „Tokiais atvejais jie privalo informuoti sportininkus, jog plaukimas yra anuliuojamas. Tie, kas sustojo, vėliau turėjo didžiulį pranašumą prieš tuos, kurie plaukė iki pat finišo“.

Pats I.Cooperis po anuliuoto plaukimo buvo akivaizdžiai sutrikęs ir tik klausinėjo aplinkinių, ar jam reikės plaukti dar kartą.

Dukart olimpinė čempionė Ariarne Titmus pažymėjo, kad I.Cooperis turi teisę būti nusivylęs: „Ties 15 m atžyma sportininkams turėjo būti duotas aiškus signalas, jog plaukimas anuliuojamas. Supraskite, kad tai yra tikri plaukimo sprinteriai, kurie visus 50 m plaukia maksimaliu greičiu. Po tokio išsikrovimo vėl reikalauti jiems grįžti į baseiną ir plaukti dar kartą yra nesąžininga. Isaacas ne kartą yra minėjęs, kad po 50 m ar 100 m plaukimo maksimaliu greičiu jis jaučiasi prastai ir jį pradeda pykinti. Iš esmės jis plaukė greičiausiai ir techniškai turėjo tapti pasaulio čempionu. Jo vietoje aš būčiau tikrai nusivylusi. Jis pasiekė karjeros rekordą, pamatė rezultatus švieslentėje ir galvojo, kad tapo pasaulio čempionu, tačiau niekas jam neplojo, nes plaukimas buvo anuliuotas“.