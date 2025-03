Skandalas Majamyje: tribūnose – Baltarusijos vėliavos, po Sabalenkos triumfo – Lukašenkos žinutė

Pirmasis setas buvo visiškai nenuspėjamas. J. Pegula jo pradžioje atsiliko 0:2, tada laimėjo dvi varžovės padavimų serijas paeiliui ir spurtavo 3:0, vėliau tokiu pačiu spurtu atsakė A. Sabalenka (3:5), bet J. Pegula vis tiek sugebėjo išlyginti rezultatą (5:5). Kai jau atrodė, kad prireiks pratęsimo, amerikietė dvyliktajame geime „sausai“ pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją.

Antrojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Vėliau J. Pegula pralaimėjo dar dvi savo padavimų serijas ir nebeatsitiesė.

Šį mačą paženklino ir skandalas, kai tribūnose buvo išskleistos bent 3 Baltarusijos vėliavos.

The audience of the Miami Master celebrates a Sabalenka point with Belarusian flags. At the next point, the security of the event takes the flags and warns the fans. This is called censorship.#Sabalenka #pegula #MiamiOpen #belarus #tennis pic.twitter.com/CA7VQMhlaQ

