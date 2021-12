Skandalas Kolumbijoje: lemiamose rungtynėse įtarimų sukėlė pergalingas įvartis

Šeimininkai 81-ą minutę įmušė pirmąjį rungtynių įvartį ir artėjo prie pergalės, tačiau 5-ąją teisėjo pridėto laiko minutę „Union Magdalena“ atstatė pusiausvyrą, o nepraėjus nė minutei į šeimininkų vartus krito ir antrasis įvartis. „Union Magdalena“ taip išplėšė neįtikėtiną pergalę 2:1, tapo B grupės nugalėtojais ir pateko į finalą.

Po rungtynių daug apkalbų sukėlė antrasis „Union Magdalena“ įvartis ir „Llaneros“ žaidėjų elgesys.

Šeimininkai visiškai nesigynė ir tiesiog pasyviai stebėjo, kaip „Union Magdalena“ futbolininkai baudos aikštelėje demonstruoja savo driblingo sugebėjimus. Dėl šio epizodo jau kilo įtarimų, kad komandos galėjo būti susitarusios dėl rungtynių baigties.

Net ir vienas garsiausių Kolumbijos futbolininkų Juanas Cuadrado šį epizodą pavadino šalies futbolo gėda.

In 🇨🇴Colombia, Union Magdalena won promotion to the top flight with this last minute goal. 🤔pic.twitter.com/b9TAhnYmpe