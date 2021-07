Siurprizas Teterevkovos rungtyje – triumfavo 17-metė žaidynių debiutantė

Aukso medalį šioje distancijoje iškovojo 17-metė amerikietė Lydia Jacoby (1:04.95). Jai tai yra debiutinės olimpinės žaidynės.

Tikėtasi, kad dėl aukso kovos pusfinalio lyderės Pietų Afrikos Respublikos atstovė Tatjana Schoenmaker (1:05.22) ir amerikietė, pasaulio rekordo savininkė Lilly King.

Didžiąją rungties dalį pirmavo T. Schoenmaker, tačiau jaunoji L. Jacoby spurtavo pačioje pabaigoje ir nugvelbė aukščiausios prabos medalį. Trečioji liko L. King, penktąją vietą užėmė gerai pažįstama Rusijos olimpinės komandos atstovė Julija Jefimova.

