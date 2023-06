Šių metų NBA naujokų birža pritraukė rekordinį skaičių žiūrovų

Pranešama, kad šį renginį vienu metu stebėjo net 6,085 mln. žmonių.

Vidutiniškai naujokų biržą stebėjo 3,743 mln. aistruolių, o tai yra 23 procentais daugiau nei praėjusiais metais.

Šis skaičius taip pat yra didžiausias per visą NBA istoriją. Tiesa, manoma, kad būtent pirmasis šių metų NBA biržos šaukimas Victoras Wembanyama pritraukė tiek žiūrovų.

Ankstesnis rekordas buvo užfiksuotas 2015 metais, kai vidutiniškai renginį stebėjo 3,73 mln. žmonių.

"Hearing that sentence from Adam Silver, I've dreamed of it so much."



—Victor Wembanyama and his siblings were emotional after he was drafted No. 1 overall pic.twitter.com/YRlkTcMpbl