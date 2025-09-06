Sirvydžio atsakas latviams: „Galės važiuot į klubus ruošis sezonui“

15 taškų pelnęs ir 6 kamuolius atkovojęs Deividas Sirvydis po rungtynių prisiminė Latvijos rinktinės gynėjo ištartus žodžius, kurie virto kūnu jam pačiam, o ne Arnui Veličkai.
„Kaip kažkas iš latvių sakė – galės važiuoti į savo klubus ruošis sezonui. Buvo kas nurašė iš užsienio žiniasklaidos, bet Lietuva mumis tikėjo. Daug asmeniškai susilaukiau palaikančių žinučių, labai džiugu“, – šypsojosi D.Sirvydis, prisiminęs Rihardo Lomažo žodžius A.Veličkai, pelniusiam 19 taškų.
Lietuva latvius nukovė 88:79.
Baltijos derbis aštuntfinalyje: Lietuva – Latvija (42 nuotr.)
– Kaip smagu nutildyti brolius latvius?
– Smagu, bet čia toks labiau juokas. Ne dėl to žaidžiame, ne kad įrodytume jiems, o kad įrodytume sau ir sirgaliams, atvykusiems čia ir už ekrano.
– Ką parodė šios rungtynės?
– Kad esame komanda. Nesvarbu, kad iškris vienas – atsistos kitas. Esame stipri komanda. Pasiilsime ir važiuojame toliau.
– Kas po traumų padėjo vėl pajusti žemę po kojomis?
– Rungtynės prieš švedus pagelbėjo, rotacijos išsimėtė, visi gavome prasižaisti, mėšlą išbėgioti. Iškart po rungtynių Tamperėje žinojome, kas laukia, susikaupę rimtais veidais laukėme šiandienos.
– Ainaras Bagatskis tapo pranašu pasakęs, kad galite tapti Lietuvos Džokeriu. Ką jautėte šiame mače?
– Ėjau tiesiog ir žaidžiau. Stengiausi būti susikaupęs iki pat galo, duoti energiją. Nepavyko vėl pataikyti daug tritaškių, bet įgyvendinau prasiveržimus, perdavimus. Viskas komandos dėka, geros užtvaros, geri įkirtimai.
– Kokie likę Lietuvos rezervai?
– Nežinau, nenoriu spėlioti, kiekvieną dieną gali iššauti kitas. Turime 11 žaidėjų, kiekvienas tai gali.
– Kaip jums atrodė Arno Veličkos pasirodymas?
– Puikiai. Žmogus nebuvo pagrindinis žaidėjas būnant Rokui, negavo daug minučių, bet kai reikėjo padarė darbą.
– Jautėsi latvių nervingumas?
– Čia gal jų akimis, nekreipiame dėmesio, kas favoritai. Darome savo darbą, nesižvalgėme, ką jie daro ir ar jie pasimetę.
Šaltinis:
krepsinis.net
