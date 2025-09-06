Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Sirvydžio atsakas latviams: „Galės važiuot į klubus ruošis sezonui“

2025-09-06 21:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-06 21:10

Lietuvos rinktinė – Europos čempionato ketvirtfinalyje.

Lietuvos rinktinė – Europos čempionato ketvirtfinalyje.

15 taškų pelnęs ir 6 kamuolius atkovojęs Deividas Sirvydis po rungtynių prisiminė Latvijos rinktinės gynėjo ištartus žodžius, kurie virto kūnu jam pačiam, o ne Arnui Veličkai.

„Kaip kažkas iš latvių sakė – galės važiuoti į savo klubus ruošis sezonui. Buvo kas nurašė iš užsienio žiniasklaidos, bet Lietuva mumis tikėjo. Daug asmeniškai susilaukiau palaikančių žinučių, labai džiugu“, – šypsojosi D.Sirvydis, prisiminęs Rihardo Lomažo žodžius A.Veličkai, pelniusiam 19 taškų.

Lietuva latvius nukovė 88:79.

Baltijos derbis aštuntfinalyje: Lietuva – Latvija
FOTOGALERIJA. Baltijos derbis aštuntfinalyje: Lietuva – Latvija

– Kaip smagu nutildyti brolius latvius?

– Smagu, bet čia toks labiau juokas. Ne dėl to žaidžiame, ne kad įrodytume jiems, o kad įrodytume sau ir sirgaliams, atvykusiems čia ir už ekrano.

– Ką parodė šios rungtynės?

– Kad esame komanda. Nesvarbu, kad iškris vienas – atsistos kitas. Esame stipri komanda. Pasiilsime ir važiuojame toliau.

– Kas po traumų padėjo vėl pajusti žemę po kojomis?

– Rungtynės prieš švedus pagelbėjo, rotacijos išsimėtė, visi gavome prasižaisti, mėšlą išbėgioti. Iškart po rungtynių Tamperėje žinojome, kas laukia, susikaupę rimtais veidais laukėme šiandienos.

– Ainaras Bagatskis tapo pranašu pasakęs, kad galite tapti Lietuvos Džokeriu. Ką jautėte šiame mače?

– Ėjau tiesiog ir žaidžiau. Stengiausi būti susikaupęs iki pat galo, duoti energiją. Nepavyko vėl pataikyti daug tritaškių, bet įgyvendinau prasiveržimus, perdavimus. Viskas komandos dėka, geros užtvaros, geri įkirtimai.

– Kokie likę Lietuvos rezervai?

– Nežinau, nenoriu spėlioti, kiekvieną dieną gali iššauti kitas. Turime 11 žaidėjų, kiekvienas tai gali.

Kaip jums atrodė Arno Veličkos pasirodymas?

– Puikiai. Žmogus nebuvo pagrindinis žaidėjas būnant Rokui, negavo daug minučių, bet kai reikėjo padarė darbą.

– Jautėsi latvių nervingumas?

– Čia gal jų akimis, nekreipiame dėmesio, kas favoritai. Darome savo darbą, nesižvalgėme, ką jie daro ir ar jie pasimetę.

