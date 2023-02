Iki šiol lietuvis gynė Indianos „Pacers“ dukterinės komandos Fort Veino „Mad Ants“ garbę, o dabar buvo išmainytas į Milvokio „Bucks“ duberlinę ekipą Visnoksino „Herd“.

Šį sezoną 22 metų 203 cm ūgio D. Sirvydis Plėtojimosi lygoje per 16 minučių pelnė 12,4 taško, atkovojo po 4,3 kamuolio ir atliko 1,5 rezultatyvaus perdavimo.

The Wisconsin Herd has acquired forward Deividas Sirvydis.



Welcome to Wisconsin, Deividas! 🦌 pic.twitter.com/nbUgwahTpM