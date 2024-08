Sinsinatyje paaiškėjo pusfinalio etapo poros

Antrojo seto devintajame geime J.Sinneris laimėjo neįtikėtiną tašką, kai žaidimo metu parkrito, spėjo atsikelti ir vėliau atliko pergalingą smūgį. Vienuoliktajame geime italas laimėjo varžovo padavimų seriją ir perėmė iniciatyvą. Trečiajame sete J.Sinneris laimėjo net 3 oponento padavimų serijas ir įtvirtino pergalę.

Sunkią pergalę ketvirtfinalyje pasiekė vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-4). Jis per pustrečios valandos 3:6, 7:6 (7:3), 7:5 pranoko amerikietį Beną Sheltoną (ATP-14).

A.Zverevas pirmajame sete iššvaistė progą perimti iniciatyvą, o vėliau dar pralaimėjo savo padavimų seriją. Antrajame sete vokietis nerealizavo dar dviejų „break pointų“, o pratęsimo pradžioje pralaimėjo tašką savo padavimų metu. Visgi, vėliau spurtas 5:0 padėjo A.Zverevui atitrūkti nuo varžovo.

Trečiajame sete abu žaidėjai švaistė „break pointus“, kol vienuoliktajame geime A.Zverevas galiausiai laimėjo varžovo padavimų seriją. B.Sheltonas dvyliktajame geime „break pointo“ nerealizavo ir kapituliavo.

Lenkas Hubertas Hurkaczas (ATP-7) 3:6 pralaimėjo pirmąjį setą prieš amerikietį Francesą Tiafoe (ATP-27) ir atsisakė tęsti mačą. H.Hurkaczas dėl Vimbldone patirtos traumos praleido olimpiadą, o gydytojai aiškino, kad jis šiame sezone veikiausiai nebežais, tačiau lenkas vos per 5 savaites atsistatė po traumos.

Sorry to see this 😞



Frances Tiafoe goes through 6-3 RET as Hubert Hurkacz is forced to retire due to injury.



Get better soon, Hubi 💪#CincyTennis pic.twitter.com/EiO6JxUPoV

