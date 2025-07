Sinneris po triumfo Vimbldone laimėjo lažybas su treneriu ir sukosi šokio ritmu su Swiatek

Manyta, kad tai buvo paskutinis Vimbldono turnyras, kuriame J. Sinnerį treniravo Darenas Cahillas, nes anksčiau jis žadėjo po šio sezono baigti trenerio karjerą. Visgi, italas atskleidė, kad laimėjo lažybas su treneriu, tad yra tikimybė, jog kitąmet D. Cahillas liks treniruoti J. Sinnerį, tik rečiau keliaus su juo po pasaulį.

„Prieš finalą susilažinome su treneriu. Pasakiau, kad jei laimėsiu finalą, tada aš spręsiu, ar po šio sezono jis tęs darbus su manimi, ar ne. Dabar viskas mano rankose (juokiasi – aut. past.).

Aš visada ieškojau nuoširdaus žmogaus, kuris man padėtų tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Darrenas toks ir yra. Jis puikiai atlieka darbą, žino, ką patarti tiek po pergalių, tiek po nesėkmių.

Jei tęsime darbus, tai kitame sezone jis taip dažnai nekeliaus su manimi po pasaulį. Visada sakiau, kad norėčiau, jog jis keliautų su manimi bent jau į Australiją, nes ten pastaruoju metu man labai gerai sekdavosi. Aišku, dar liko nemaža šio sezono dalis, tad pažiūrėsime, kaip viskas susiklostys, bet lažybas laimėjau aš“, – pabrėžė J. Sinneris.

J. Sinneris spaudos konferencijoje pasidžiaugė tuo, kaip atsitiesė po „Roland Garros“ finalo, kai iš rankų paleido pergalę prieš C. Alcarazą.

„Aišku, po tokių finalų pradedi savęs klausinėti, jog viskas galėjo pasikeisti, jei kokią menką detalę būtum padaręs kitaip. Visgi, aš visada sakau, kad geriau pralaimėti finalą įtemptoje kovoje, o ne tada, kai esi sutriuškinamas ir laimi kokius 2 geimus per setą. Kai pralaimi apylygį finalą, žinai, kad esi arti tikslo. Tuomet svarbu nesustoti, toliau dirbti ir tobulėti. Po „Roland Garros“ finalo sakiau, kad dabar ne laikas pykti ant savęs. Žinojau, kad tuoj reikės startuoti dar viename „Didžiojo kirčio“ turnyre ir čia aš pasirodžiau puikiai“, – teigė J. Sinneris.

J. Sinneriui spaudos konferencijoje taip pat buvo priminta, kad pagal seną tradiciją jam reikės šokti su moterų vienetų čempione Iga Swiatek.

„Bus problemų, nes nesu geras šokėjas (juokiasi – aut. past.). Visgi, esu tikras, kad tai atlaikysiu“, – šypsojosi J. Sinneris.

Kitą dieną italas išties sukosi šokio ritmu su I. Swiatek ir pokštavo su renginio vedėja.

The video of Jannik Sinner and Iga Swiatek dancing together at the Wimbledon Champions' Ball.

„Ar jau „suvirškinau“ pergalę? Nežinau, mes nemažai gėrėme“, – juokėsi J. Sinneris.

