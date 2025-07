Istorinis finalas Vimbldone: Anisimova po rekordinės Swiatek pergalės pratrūko ašaromis ir pripažino jautusi nuovargį

Tai vos antras kartas šiuolaikinėje teniso eroje, kai „Didžiojo kirčio“ moterų vienetų finalas baigiasi rezultatu 6:0, 6:0. Pirmas toks atvejus fiksuotas 1988 m. „Roland Garros“ finale – tuomet vokietė Steffi Graf 6:0, 6:0 nušlavė Natašą Zverevą.

Vimbldono moterų finale tokio rezultato nebuvo nuo 1911 m., kai dar mėgėjiškoje teniso eroje britė Dorothea Lambert Chambers sutriuškino Dorą Boothby.

REKLAMA

REKLAMA

Po mačo ašarų nesulaikiusi A. Anisimova pripažino, kad jautė nuovargį po intensyvių 2 savaičių Vimbldone. JAV atstovė pirmą kartą karjeroje taip toli nukeliavo „Didžiojo kirčio“ turnyre.

REKLAMA

„Iga žaidė nuostabiai ir šios pergalės nusipelnė. Ji primetė man savo žaidimo sąlygas. Aš, matyt, buvau per daug įsitempusi, be to, jaučiau nuovargį po intensyvių 2 savaičių čia.

Aišku, kad sunku „suvirškinti“ pralaimėjimą tokiu rezultatu. Tikrai ne tokio finalo tikėjausi. Po mačo dar kurį laiką buvau šoke. Vėliau nusiraminau ir pasakiau sau, kad tai manęs nepalauš ir kad tai turi tapti motyvacija toliau tobulėti. Visada stengiuosi įžvelgti pozityvą. Žinau, kuriose srityse man reikia padirbėti.

REKLAMA

REKLAMA

Finalo išvakarėse nesitreniravau, net ir šį rytą apšilimo metu jaučiau nuovargį. Fizinė forma nebuvo tokia, kokios reikėjo Vimbldono finalui. Tam, kad atlaikytum 2 savaites „Didžiojo kirčio“ turnyre, turi įdėti daug darbo ir būti labai geros fizinės formos. Man tikrai yra kur tobulėti. Tai buvo pirma tokia patirtis „Didžiojo kirčio“ turnyro finale ir aš žinau, ką dariau blogai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Prie fizinio nuovargio dar prisidėjo ir didelis karštis Vimbldone. Jaučiau, kad mano žaidimo lygis krenta.

Žinau, kad turiu pagerinti savo padavimą. Pasiekiau Vimbldono finalą tikrai ne dėl to, kad gerai padavinėjau kamuoliuką“, – sakė A. Anisimova.

A. Anisimova pirmą kartą gyvenime žaidė tokio lygio turnyro finale. Jai atiteko 1300 WTA vienetų reitingo taškų bei 1,52 mln. svarų (1,75 mln. eurų). A. Anisimova reitinge kils į sau rekordinę – 7-ą – poziciją.

Bendrą Vimbldono turnyro prizų fondą sudarė 53,55 mln. svarų (62,53 mln. eurų).