TV3 naujienos > Sportas

Singapūro GP lenktynėse – Russello triumfas ir „McLaren“ iškovota konstruktorių taurė

2025-10-05 16:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 16:53

Sekmadienį pratęstas 2025 m. „Formulės 1“ sezonas. 18-osios šių metų lenktynės buvo surengtos Singapūre, po kurių „McLaren“ užsitikrino konstruktorių taurę.

George'as Russellas | „Stop“ kadras

Sekmadienį pratęstas 2025 m. „Formulės 1" sezonas. 18-osios šių metų lenktynės buvo surengtos Singapūre, po kurių „McLaren" užsitikrino konstruktorių taurę.

0

Britas George‘as Russellas („Mercedes“) su olandu Maxu Verstappenu („Red Bull“) po starto ramiai išlaikė dvi pirmąsias vietas, o britas Lando Norrisas („McLaren“) šoktelėjo net į trečią poziciją, aplenkdamas komandos draugą australą Oscarą Piastri ir neišvengdamas kontakto su juo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

O. Piastri buvo įsiutęs dėl komandos draugo elgesio, bet „McLaren“ inžinierius jam pasakė, kad L. Norrisas tiesiog stengėsi išvengti kontakto su M. Verstappenu, o teisėjai brito veiksmuose neįžvelgė nieko neleistino.

O. Piastri į tai atsakė piktai: „Atsiprašau, bet tai yra nesąžininga. Jei jis kontakto su kitu bolidu išvengia atsitrenkdamas į komandos draugą, tuomet tai tikrai velniškai „geras“ pasirinkimas“.

Lenktynių viduryje problemų boksuose kilo ispanui Fernando Alonso („Aston Martin“) ir O. Piastri. F. Alonso dėl to prarado ne vieną poziciją trasoje, o O. Piastri – brangias sekundes. Australo sustojimas truko 5.2 sek., o F. Alonso– net 9.2 sek.

G. Russellas, ramiai pirmavęs visas lenktynes, šventė užtikrintą pergalę. M. Verstappenas ne kartą skundėsi bolidu, bet atlaikė L. Norriso spaudimą ir atvažiavo antras. Britas liko trečias. O. Piastri į šią kovą taip ir neįsijungė bei liko ketvirtas.

5-ą vietą iškovojo italas Kimi Antonelli („Mercedes“), lenktynių pabaigoje aplenkęs monakietį Charlesą Leclercą („Ferrari“). 7-ą vietą užėmė britas Lewisas Hamiltonas („Ferrari“), vos ne vos atvažiavęs iki finišo dėl problemų su stabdžiais. F. Alonso, nepaisant problemų boksuose, sugebėjo patekti į taškų zoną, vos nepavijo L. Hamiltono ir finišavo 8-as. 9-as buvo britas Oliveris Bearmanas („Haas“), o paskutinį tašką išplėšė ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis („Williams“), atsitiesęs po diskvalifikacijos šeštadienį, kai abiejų „Williams“ bolidų galiniai sparnai neatitiko techninio reglamento.

Singapūro GP lenktynių rezultatai:

O. Piastri (336 taškai) persvara pilotų įskaitoje prieš L. Norrisą (314) ir M. Verstappeną (273) kiek sumenko.

Konstruktorių įskaitoje „McLaren“ su 650 tšk. tapo nebepavejama konkurentėms. „McLaren“ apgynė pernai iškovotą taurę. „McLaren“ 10-ą kartą istorijoje laimėjo konstruktorių taurę ir aplenkė „Williams“ (9 titulai). Visų laikų lyderė yra „Ferrari“ (16 titulų), bet ji konstruktorių taurės laukia jau 17 metų.

Kova dėl antros vietos konstruktorių įskaitoje turėtų būti įtempta iki pat sezono pabaigos. „Mercedes“ (325) turi nedidelę persvarą prieš „Ferrari“ (300) bei „Red Bull“ (290).

Singapūro GP lenktynes sekmadienį nuo 22 val. bus galima žiūrėti per TV6 kanalą.

19-asis sezono etapas – JAV GP – Ostino trasoje vyks spalio 17-19 d. Jį paįvairins sprinto kvalifikacija bei sprinto lenktynės.

