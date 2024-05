Siekiama ilginti NKL ir RKL čempionatų trukmę, paaiškėjo ir LKF prezidento rinkimų data

Posėdžio metu LKF Vykdomojo komiteto nariai diskutavo apie krepšininkų daugiamečio rengimo proceso efektyvinimo priemonių įgyvendinimą. Svarstoma apie rekomendacijas ilginti antrojo ir trečiojo pagal pajėgumą Lietuvos nacionalinių krepšinio čempionatų (NKL ir RKL) sezonų trukmę.

„Varžybų trukmė ir rungtynių skaičius – tai du labai svarbūs arba net esminiai kriterijai, apibrėžiantys krepšininkų daugiametį rengimą. Sporto teorija reikalauja, kad, norint užtikrinti nuoseklų krepšininko tobulėjimą, jis turėtų sužaisti ne mažiau 60-ies gal net ir daugiau rungtynių per sezoną ir visų metų cikle apie devynis ar dešimt mėnesių turėtų būti aktyviam treniruočių arba varžybų procese, – pabrėžė LKF generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas. – Tai, aišku, nėra paprasta pasiekti, suprantame pačias lygas dėl to, kad tai yra finansiniai kaštai, suprantame ir klubus, kuriems tai irgi nėra lengvas iššūkis, bet džiaugiamės tokiu bendru sutarimu, kad, galbūt, ne iš karto, bet turim eiti link to.

Priėmėme sprendimą, kad Nacionalinės krepšinio lygos ir Regionų krepšinio lygos varžybų sezonas turėtų tęstis ne mažiau septynių mėnesių ir bendras rungtynių skaičius, įskaitant ir taurės ar priešsezoninių turnyrų, turėtų būti ne mažesnis, kaip 45 rungtynės žaidėjui per visus metus. Tai yra sakyčiau labai reikšmingos dvi priemonės, kurios padės efektyvinti žaidėjų rengimo procesą.“

LKF VK posėdyje taip pat dalyvavo Lietuvos profesionalių krepšininkų asociacijos (LPKA) vadovai, kurie pristatė vykdomą veiklą ir išreiškė norą dėl LPKA atstovo įtraukimo į LKF valdymo organus. LKF Vykdomasis komitetas šiai iniciatyvai pritarė ir rekomendavo šį klausimą įtraukti į artimiausios LKF Konferencijos darbotvarkę.

Galiausiai, LKF Vykdomojo komiteto posėdyje buvo patvirtinta LKF prezidento rinkimų tvarka ir reglamentas. LKF ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurios metu bus renkamas LKF prezidentas, vyks 2024 m. rugsėjo 17 d. Asociacijos nariai kandidatus į Prezidentus turi pateikti iki 2024 m. rugpjūčio 16 d.