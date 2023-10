Sidabru įspūdingą plaukimo taurės etapų seriją užbaigęs Rapšys: „Turėjo būti geriau, tačiau finale padariau kažką kitaip“

Nuo pat finalo pradžios užvirė kova tarp lietuvio ir australo Maximiliano Giuliani. Po pirmųjų 50 m lietuvis turėjo 0.03 sek. deficitą. Vėliau D.Rapšys išsiveržė į pirmą vietą ir įveikus 100 m turėjo 0.10 sek. pranašumą. Nuplaukus 150 m lietuvio persvara ištirpo iki 0.01 sek.

D.Rapšys šiame sezone ne kartą įrodė, kad gali įspūdingai finišuoti, tačiau šį sykį to neužteko – M.Giuliani greitis buvo dar didesnis. Australas distanciją įveikė per 1 min. 45.42 sek., o lietuvis – per 1 min. 45.72 sek. D.Rapšys su tokiu laiku būtų laimėjęs abu ankstesnius etapus, bet M.Giuliani šį kartą pranoko save.

Po varžybų D.Rapšys socialiniuose tinkluose teigė, jog tikėjosi geresnio pasirodymo.

„Tikrai norėjau dar vienos pergalės. Turėjo būti geriau, nes jėgų po ryto turėjau pasilikęs. Tačiau finale padariau kažką kitaip. Na, yra kaip yra. Padarysiu išvadas. Apskritai labai džiaugiuosi ta pasaulio taurės varžybų patirtimi. Smagu buvo plaukti, smagu susitikti su bičiuliais iš kitų šalių. Dabar - trumpas atokvėpis ir pasirengimas Europos čempionatui. Dėkoju už palaikymą!“, – rašė D.Rapšys.

Nors D.Rapšys „trigubos karūnos“ ir nelaimėjo, tačiau užfiksavo kitą įspūdingą pasiekimą. Lietuvis šiame pasaulio taurės sezone startavo 9 rungtyse ir visose iškovojo medalius.

Pirmajame šio sezono pasaulio taurės etape Berlyne (Vokietija) D.Rapšys auksą laimėjo su 1 min. 45.75 sek. rezultatu, o antrajame etape Atėnuose (Graikija) auksą iškovojo plaukdamas šiek tiek greičiau (1:45.72).

„Triguba karūna“ atitenka tiems, kurie visuose trijuose etapuose sugeba laimėti tą pačią rungtį. Taip pat šis pasiekimas užtikrina papildomą 10 tūkst. JAV dolerių premiją.