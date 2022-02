Šiaurietiškame mūšyje įspūdingai triumfavę suomiai iškopė į ketvirtfinalį

Lemiamose grupės rungtynėse principiniame mūšyje Suomijos komanda po pratęsimo 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 1:0) nugalėjo kaimyninę Švediją.

Švedai puikiai pasirodė antrame kėlinyje, kai vienas po kito tris įvarčius įmušė Lucas Wallmarkas (24:24), Lukasas Bengtssonas (28:39) ir Antonas Landeras (31:36).

Bet trečiame kėlinyje suomiai prisikėlė ir sugebėjo išlyginti rezultatą. Taikliais smūgiais pasižymėjo Teemu Hartikainenas (45:34) ir Iiro Pakarainenas (55:30 ir 27:11).

Pratęsimo metu suomiams pergalę atnešė Harri Pesoneno įvartis (62:01).

Rungtynių įrašas:

Vyrų turnyre iš viso dalyvauja 12 rinktinių, išskirstytų į tris grupes. Visos jos tęs kovą atkrintamosiose, tačiau 4 geriausios rinktinės pateks tiesiai į ketvirtfinalį.

Per kitas C grupės rungtynes sekmadienį Latvijos komanda 2:5 neatsilaikė prieš Slovakiją. Tai reiškia, kad latviai atkrintamąsias kovas žengia be taškų ir turės vieną prasčiausių pozicijų komandų reitinge.

Sekmadienį baigsis ir A grupės turnyras. Nuo 15:10 val. kovos Kinija su Kanada ir JAV su Vokietija.