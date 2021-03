Siaubingas NBA lyderių skrydis – užsidegus varikliui teko leistis avariniu būdu

Skrydžio metu ekipą skraidinęs lėktuvas susidūrė su gausiu būriu paukščių – dėl šios priežasties buvo pažeistas variklis, kuris užsiliepsnojo ir teko leistis avariniu būdu. Laimei, niekas nenukentėjo, o persėdę į kitą lėktuvą klubo nariai iškeliavo į Memfį.

„Jazz“ klubas su Jono Valančiūno atstovaujama „Grizzlies“ ekipa Lietuvos laiku susigrums naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį. Jutos ekipa pirmauja visoje NBA – per 46 mačus iškovojo 35 pergales.

Yikes!



Look at the damage to the plane carrying the Jazz. So happy they landed safely! pic.twitter.com/fpjiSBY1nT