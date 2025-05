Shnaider mamos žodžiai nustebino – sirgaliai stebisi po pralaimėjimo Romoje

Trečiojo seto pradžioje D. Shnaider išbarstė pranašumą (2:0, 2:2). Sunkiu momentu ji veikiausiai tikėjosi palaikymo iš savo mamos, tačiau pastaroji nebuvo linkusi sakyti padrąsinančių žodžių.

„Jei tu pralaimėsi šitą geimą, aš išeisiu“, – rėžė rusės mama.

D. Shnaider pralaimėjo ne tik tą geimą, bet ir visus likusius mačo geimus bei baigė savo pasirodymą, o sirgaliai socialiniuose tinkluose stebėjosi žaidėjos mamos kalbomis.

At one point in the 3rd set Shnaider's mom told her "If you lose this game [game, not match], I will leave" 🤦‍♀️



I don't think this is the kind of "support" Diana needed at this most critical point in the match.



Diana needs a professional team around her, I'm sure she knows this.