Sezoną pradėjęs Mykolas Alekna artimiausią varžovą lenkė daugiau nei 18 metrų

Paskutinį sezoną studentų sporte pasitinkantis 22-ejų lietuvis dalyvavo „Brutus Hamilton Invitational“ varžybose (JAV), kur pateisino savo favorito etiketę ir diską numetęs 70.09 m (65.85 – 70.09 – 67.68 – 68.73 – 68.86 – 70.01) tapo nugalėtoju.

Antrą vietą užėmęs Jaredas Freemanas diską nusviedė 52.04 m, o tai reiškia, kad M. Alekna artimiausią varžovą aplenkė net 18.86 m.

The WR-holder has opened up...Mykolas Alekna (@CalTFXC) surpasses the 70-meter mark in effortless fashion🤌



Next week...Ramona, OK🌬️



📽️calthrows pic.twitter.com/89vlNfAmPy

REKLAMA