Šeštasis Dakaro ralio etapas: Vaidotas Žala turėjo sustoti, jį aplenkė Benediktas Vanagas

Kaip įprasta, etapo eigą bus galima sekti tv3.lt, o visos ralio naujienos yra specialiame 2024-ųjų Dakaro polapyje.

„48 Chrono“ maratonas truks dvi dienas. Dalyviai jau šiame Dakare turėjo dviejų dienų klasikinį maratoną, kuriame mechanikų pagalba buvo galima tik 2 val, tačiau „48 Chrono“ bus naujo formato.

Visi startavę dalyviai turės sustoti 16 val. (15 val. Lietuvos laiku) ir įsikurti vienoje iš šešių poilsio aikštelių. Nuvykę ten, jie gaus pliką stovyklavietę ir tik tiek atsargų, kad galėtų išgyventi naktį dykumoje be jokio ryšio ir be jokios informacijos apie tai, kaip sekasi jų varžovams.

Motociklininkų ir keturračių laukia 626 km greičio ruožo, o automobilių, bagių ir sunkvežimių – 572 km bei dar visiems dalyviams 209 km pervažiavimų. Trasoje jie gali tikėtis tik smėlynų.

10.57 val. B. Vanago ekipažas pasiekė 145 km ribą, po kurių rikiuojasi 13-as ir nuo lyderio atsilieka 10 min. Pagaliau pajudėjo ir V. Žala, kuris taip pat įveikė 145 km, tačiau nuo B. Vanago atsilieka 26 min. 27 sek.

10.33 val. E. Gelažninkienė po 49 km rikiuojasi 11-a (+ 8 min. 34 min).

V. Žalą fiziškai aplenkė B. Vanagas ir P. Sunas, kurie startavo vėliau. Jis stovi jau 10 min.

10.20 val. L .Kancius po 99 km toliau rikiuojasi 5-as (+11 min. 39 sek.), o A. Kanopkinas po 49 km – 6-as (17 min. 13 sek.). M. Siliūnas po 107 km – 65-as (+29 min. 52 sek.) ir važiuoja savu tempu.

9.43 val. R. Baciuška po 49 km rikiuojasi 9-as ir nuo lyderio M.Guthrie atsilieka 2 min. 35 sek. Tuo tarpu V. Žala jau pasiekė ir antrą tarpinį finišą ir po 99 km nuo lyderio atsilieka 4 min. 20 sek. Jo tempas išliko panašus.

B. Vanagas po 99 km nuo lyderio atsilieka 5 min. 15 sek.

Po 49 km lyderiavęs ir bendrosios įskaitos lyderis Y. Al Rajhi po avarijos, įvykusios už 51-ojo kilometro, nebegali suremontuoti savo „Hilux“. Lenktynininkas sveikas, tačiau šiuo metu grįžta į starto vietą.

Jo viltys laimėti Dakarą dužusios, tačiau jis dar galės startuoti 7-ajame etape po poilsio dienos šeštadienį, jeigu jo automobilis bus suremontuotas ir atitiks visas FIA saugumo taisykles.

9.25 val. Pirmuosius 58 km kilometrus įveikė L. Kancius, kuris nuo lyderio tarpiniame finiše atsiliko 7 min. 8 sek.

Etapą pradėjo ir likę lietuviai – Emilija Gelažninkienė, Vladas Jurkevičius ir Gintas Petrus.

8.53 val. 49 km įveikė ir B. Vanagas, kuris nuo lyderio atsilieka 4 min. ir 50 sek. Kol kas jis yra 11-as, o V. Žala nukrito į 10-ą vietą.

8.48 val. Pirmą tarpinį finišą pasiekė V. Žalos ekipažas. Kol kas lenktynininkas rikiuojasi 8-oje vietoje ir nuo lyderio atsilieka 3 min. 58 sek.

Keturračių klasėje startavo Antanas Kanopkinas, o T3 motobagių klasėje – Rokas Baciuška.

8.35 val. Pirmieji „Ultimate“ klasės ekipažai jau pasiekė pirmą tarpinį finišą. Po 49 km kol kas lyderiauja Yazeedas Al Rajhi, kuris šią distanciją įveikė per 46 min. 16 sek.

Prieš startą su nesklandumais susidūrė Gelažninkų ekipažas.

„Rytas prasidėjo ne taip, kaip norėtume. Kažkas nutiko su gesinimo sistema – jai neveikiant, startuoti draudžiama. Mechanikai paskutinę sekundę turėjo viską pakeisti, todėl vėlavome išvažiuoti iš bivako. Bandome spėti į startą“, – „Facebook“ pasidalino Arūnas Gelažninkas.

8.22 val. Etapą pradėjo ir Laisvydas Kancius keturračių klasėje bei Modestas Siliūnas motociklų klasėje.

8.01 val. V. Žalos ir Benedikto Vanago ekipažai – jau trasoje!

7.46 val. Prieš pat etapo pradžią Vaidotas Žala pasidalino mintimis:

„Galimai laukia sunkiausia Dakaro atkarpa, kurią esu važiavęs. Su penkių minučių pertrauka, non stop turėsim važiuoti 7 valandas kopų režimu. Šiek tiek neramu, bet tai yra diena, kuri prapurtys bendrą klasifikaciją. Išlaikyti pastovų tempą — pagrindinis iššūkis.“

