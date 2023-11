Šeškaus auklėtiniai FIBA Europos taurėje nugalėjo vokiečius

„CBet“ šiuo metu savo grupėje užima trečiąją vietą, o „Seawolves“ yra antroje pozicijoje.

Jonava pirmajame ketvirtyje buvo nesulaikoma puolime, kuri per kėlinį surinko 28 taškus ir jam pasibaigus pirmavo 28:14. Šeimininkai per šį ketvirtį pataikė 11 metimų iš 14. Antrajame ketvirtyje „CBet“ puolimas sulėtėjo. Šeimininkai per visą ketvirtį surinko 14 taškų ir tuo pasinaudoję varžovai prieš ilgąją pertrauką priartėjo 42:35.

Trečiajame ketvirtyje Jonavos pranašumas buvo sumažėjęs iki šešių taškų 49:43. Tada tritaškį pataikęs A.Marelja pradėjo sėkmingą atkarpą, po kurios šeimininkai šiek tiek atitrūko 56:43.

Po 30 žaidimo minučių Jonava pirmavo 63:51. Persvarą jonaviečiai išlaikė ir ketvirtajame kėlinyje.

Praėjusiame ture „CBet“ rezultatu 80:87 nusileido Larnakos AEK ekipai, tuo tarpu „Seawolves“ 93:65 nugalėjo Karhu „Basket“ krepšininkus.

Pergalinų rungtynių vaizdo įrašas