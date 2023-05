Sensacija pasaulio čempionate: norvegai antrą kartą istorijoje įveikė Kanadą

Beveik visas rungtynes pirmavę norvegai praleido įvartį likus 12 sek. iki pagrindinio laiko pabaigos ir išleido pergalę per pagrindinį laiką iš rankų, tačiau jie vis tiek po baudinių serijos 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) sugebėjo palaužti Kanadą.

When you beat Canada for the first time ever!🇳🇴🎉 #CANNOR #IIHFWorlds @norskishockey pic.twitter.com/1c3rpqql7a

Pasaulio ledo ritulio čempionatas: Kanada Norvegija (05.22) - http://www.sportas.lt/galerijos/54263/1390935/pasaulio-ledo-ritulio-cempionatas-kanada-norvegija-05-22

Norvegijai tai buvo antroji pergalė prieš Kanadą pasaulio čempionatų istorijoje. Vienintelį kartą iki šiol jie tai buvo padarę dar 2000 m.

Į priekį norvegai išsiveržė pirmojo kėlinio viduryje, kai pasižymėjo Andreasas Martinsenas (9:45), o skirtumą padvigubinti pavyko antrojo kėlinio pradžioje, kai įvartį pelnė Sondre Oldenas (21:52).

Nors netrukus kanadietis Milanas Lučičius (28:26) sušvelnino deficitą iki minimumo (1:2), tačiau norvegai minimalų pranašumą išlaikė beveik iki pagrindinio laiko pabaigos.

Visgi likus 1 min. 46 sek. kanadiečiai vartininką pakeitė šeštuoju aikštės žaidėju ir likus 12 sek. iki pagrindinio laiko pabaigos kanadiečiai laimėjo išmetimą prie varžovų vartų, o Lawsonas Crouse‘as (59:48) smūgiu iš arti sugebėjo išlyginti rezultatą bei išplėšti pratęsimą.

💥 @HockeyCanada TIES THE GAME WITH 11 SECONDS LEFT! #IIHFWorlds #CANNOR pic.twitter.com/5heekaAjNL

Baudinių serijoje pirmasis smūgiavo norvegas Isakas Hansenas, kuris sėkmingai realizavo baudinį, tuo tarpu kitas kanadiečio Jacko Quinno smūgis buvo netikslus. Antras norvegų gretose smūgiavo Sondre Oldenas, kuris ir vėl buvo tikslus, o po jo smūgį atlikęs kanadietis Cody Glassas taip pat sugebėjo atidaryti kanadiečių įvarčių sąskaitą. Norvegai ir toliau sėkmingai mušė baudinius, kai sėkmingai jį realizavo Mathiasas Trettenesas, bet sėkmingu įvarčiu atsakė ir kanadietis Tyleris Toffoli. Kitas norvego Michaelio Hagos smūgis buvo nesėkmingas, bet norvegus gelbėjo vartininkas Jonas Arntzenas, kuris atrėmė kanadiečio Michaelio Carcone‘o smūgį. Rungtynių pabaigą nulėmė norvegas Thomas Olsenas, kuris fantastiškai pergudravo vartininką ir įmušė pergalingą baudinį.

For the second time ever, @norskishockey beats @HockeyCanada at the #IIHFWorlds! pic.twitter.com/yj5o9gcBSA