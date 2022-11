Senegalas pranešė liūdnas naujienas: Mane tikrai praleis pirmąsias pasaulio čempionato rungtynes

„Pirmąsias rungtynes turėsime žaisti be S.Mane ir turėsime laimėti be jo, nes turime kitus 25 žaidėjus. Niekas to nenorėtų, bet mums taip nutiko“, – sakė Senegalo federacijos valdybos narys Abdoulaye Snow.

S.Mane buvo vienas tų, kuris atvedė Senegalo rinktinę į triumfą Afrikos Nacijų taurėje ir buvo pasiryžęs vesti rinktinę į pasaulio čempionato atkrintamąsias.

Tikimąsi, kad S.Mane pasirodys tam tikru turnyro metu, tačiau kiek tai taps realybe – neaišku.

Senegalas A grupėje kovos su Nyderlandais, Kataru ir Ekvadoru.