Šemberas griežtai sukritikavo legendinį Ukrainos futbolininką, tylintį ir toliau dirbantį Rusijoje

Prieš keletą dienų Ukrainos futbolo federacija pranešė, kad svarsto atimti iš A.Tymoščiuko visus Ukrainoje iškovotus titulus. 42-ejų treneris per pastarąsias dienas į Ukrainos futbolo federacijos pranešimus nereagavo, todėl galiausiai nuspręsta imtis veiksmų. A.Tymoščiukas Ukrainoje buvo suspenduotas iki „gyvos galvos“. Jis gimtinėje niekada nebegalės dirbti futbolo srityje. Iš jo buvo atimta trenerio licencija, o jo, kaip futbolininko, pasiekimai Ukrainoje nebepripažįstami.

„Futbol 24“ portalas kreipėsi į lietuvį Deividą Šemberą ir paprašė jo pakomentuoti A.Tymoščiuko elgesį.

„Ką galima pasakyti apie žmogų, kuris dėl pinigų parduoda tėvynę? Jis pats pasirinko tokį kelią, pasirinko Rusiją ir pinigus. Jis pasirinko kelią be Ukrainos, be žmonių, su kuriais augo, be žmonių, kurie jį augino. Juk būtent Ukrainoje jis užaugo kaip futbolininkas. Tai yra puikus žaidėjas, bet, kaip žmogus, jis šūdo vertas. Tiek tegaliu apie jį pasakyti“, – sakė D.Šemberas.

Lietuvis taip pat piktai atsiliepė apie Rusijos žmones: „Niekada nebūčiau patikėjęs, kad Rusija atakuos Ukrainą, mėgins ją okupuoti, žudys civilius ir naikins viską, kas pasitaiko kelyje. Gerai pažįstu tiek Ukrainos, tiek Rusijos žmones. Anksčiau jie puikiai sutardavo, būdavo tarsi viena didelė šeima, bet dabar rusai arba tyli, arba skleidžia savo propagandą. Tuo tarpu ukrainiečiai didvyriškai gina savo valstybę, nepriklausomybę, vaikus ir ateitį. O tie niekšai – tyli!“.