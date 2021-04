Šemberas apie didžiųjų klubų perversmą Europos futbole: nesinorėtų prarasti futbolo tvarumo

Patvirtinta, kad steigėjais bus šeši Anglijos „Premier“ lygos klubai – „Manchester United, „Manchester City“, „Arsenal“, Londono „Chelsea“, „Tottenham“ ir „Liverpool“. Prie jų prisijungs Italijos komados „AC Milan“, Milano „Inter“, Turino „Juventus“ ir Ispanijos gigantai Madrido „Atletico“, „Barcelona“ ir Madrido „Real“.

Be 15 steigėjų, turnyre dar dalyvaus 5 kiti klubai, kvalifikuoti pagal ankstesnius sezono pasiekimus. Skelbiama, kad rungtynės vyks savaitės viduryje.

Planas buvo į vieną turnyrą pakviesti garsiausius klubus, tačiau, bent jau kol kas, sąraše nėra Prancūzijos ir Vokietijos atstovų.

Pranešama, kad Miuncheno „Bayern“, Dortmundo „Borussia“ ir PSG kol kas nesutinka su šiuo naujuoju projektu.

„Superlygoje“ dalyvausiantys garsūs klubai paliks dabartinį UEFA Čempionų lygos turnyrą. O savaitgaliais, kaip įprastai, rungtyniautų savo šalių čempionatuose.

Gandai apie naują kuriamą lygą sklandė jau seniai. Pandemijos metu kalbos dar labiau paaštrėjo. Pasak britų žiniasklaidos, dar labiau galvoti apie kitą turnyą paskatino UEFA neveiksnumas. Didieji klubai norėjo daugiau finansinių injekcijų, ypač kai per pandemiją atsirado daugiau nuostolių.

Rugpjūtį lyga turėtų startuoti su dvejomis grupėmis po dešimt komandų, tarpusavyje rungtyniaujančių namuose ir išvykose. Trys geriausios komandos iš kiekvienos grupės tiesiogiai pateks į ketvirtfinalį, tuo tarpu ketvirtose ir penktose vietose likusios ekipos žais dviejų rungtynių atkrintamąsias dėl likusių vietų ketvirtfinalyje.

Ir nors jau yra braižomos turnyro gairės, UEFA ir FIFA išreiškė griežtas savo pozicijas.

Organizacijos gražina išmesti turnyre norinčias dalyvauti komandos iš nacionalinių čempionatų ar net uždrausti tų komandų žaidėjams dalyvauti artėjančiame Europos ar kitąmet vyksiančiame pasaulio čempionate.

Jie griežtai pasisakė prieš klubų savivalę išstoti iš organizacijos ir kurti savo uždarą lygą.

Abi pusės svaidosi žaibais. Pagrindiniais „Superlygos“ iniciatoriais laikomi „Real“ prezidentas Florentino Perezas ir Turino „Juventus“ vadovas Andrea Agnelli. Jie kartu su kitais kolegomis jau pasitraukė iš Europos klubų asociacijos narių sąrašo.

Pagrindinis faktorius – pinigai?

Sporto leidinys „The Athletic“ pagrindiniu naujos lygos motyvatoriumi įvardijo milžiniškas sumas. Skelbiama, kad bendras krepšelis sieks 3,5 mlrd. eurų. Vien sutikę dalyvauti klubai jau savo kišenes papildytų mažiausiai 300 mln. eurų.

O kur dar galimos kitos finansinės injekcijos.

Rėmėjų saraše yra garsios bendrovės, o viena dosniausių įvardijama JAV bankas „JP Morgan“. Kaip rašo „The Athletic“, klubams skaičiuojant nuostolius ir taip turint deficitinius biudžetus tokios sumos tiesiog pernelyg viliojančios.

Tv3.lt kalbintas buvęs ilgametis rinktinės žaidėjas ir A lygos prezidentas Deividas Šemberas tikino, kad kalbų apie šį naują darinį Europos futbole jau buvo ir anksčiau, bet jį nustebino pats projekto pateikimas.

„Kalbos apie šią naują lygą buvo jau seniai. Kai kurie klubai norėjo keisti modelį, nebuvo patenkinti finansiniais apsektais. Nustebino ne pats sprendimas, bet kontekstas, kaip tai pateikta. Toks gana agresyvus ir ryškus išstojimas prieš tokias dvi galingas organizacijas kaip FIFA ir UEFA, kurios irgi turi gana didelį užnugarį. Nežinau, ar visas projektas pavirs kūnu, bet tos sumos sklandančios yra labai įspūdingos. Bet ir UEFA ar FIFA turi resursų“, – teigė D. Šemberas.

Kritikos naujam didžiųjų Europos klubų projektam negaili ir lygų vadovai, ir sirgaliai, ir daugelis garsių buvusių futbolininkų.

„Reikėtų visus tuos 12 komandų pasodinti į turnyro lentelės dugną, atimti iš jų taškus ir pinigus. Tai yra kriminalinis nusikaltimas prieš futbolo sirgalius šioje šalyje. Futbolo klubų varžybų modernizavimas yra gerai, tačiau nereikėtų to daryti pandemijos, finansinės krizės, kurią jaučia kiekvienas klubas, įkarštyje. Tai – absoliutus skandalas. Negaliu patikėti tuo, kas vyksta“, – sakė buvęs „Manchester United“ kapitonas Gary Neville'as.

„Liverpool“ legenda Jamie Carragheris bandė sugėdinti savo buvusį klubą.

„Man gėda, kad „Liverpool“ klubas palaiko begėdišką Superlygos modelį. Sirgaliai tikrai netoleruos plano, kuris griauna visą futbolo sistemą ir principus. Man tai yra nesuprantama. Jei yra problema, vadinasi, reikia sėsti prie stalo ir kalbėtis, o ne kurti tokius karus ir griauti visus pamatus“, – tikino legendinis Liverpulio ekipos gynėjas.

Ispanijos „La Liga“ čempionato vadovas Javieras Tebasas pasidalino ironiška žinute.

„Pagaliau Superlygos „PowerPoint“ guru lenda iš tamsos penktą valandą ryto, prisipildę savanaudiškumu ir solidarumo stoka. UEFA, Europos lygos ir „La Liga“ tam ruošėsi ir pateiks savo atsakymą. Tai yra nesuprantama ir skandalinga“, – sakė jis.

