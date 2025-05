Sebastienas Loebas pasaulio ralio reiduose nubaustas už pralaužtą fermos tvorą Pietų Afrikoje

Kaip teigiama oficialiame organizatorių pranešime, Loebo ekipažas naviguodamas pagal GPS rodmenis įvažiavo į privatų žemės sklypą. „Šturmanas pasiūlė važiuoti toliau – tikėdamiesi, kad per fermą pavyks grįžti į trasą. Loebas paklausė ir pralaužė tvorą“, – nurodoma dokumente.

Po varžybų teisėjai išanalizavo incidentą naudodamiesi automobilio viduje įmontuota kamera ir nustatė pažeidimą. Už tyčinį privataus turto sugadinimą Loebui skirta 5000 eurų bauda.

Sportininkai savo kaltės neneigė – tiek Sebastienas Loebas, tiek jo šturmanas pripažino veikę sąmoningai ir atsiprašė teisėjų bei ūkininko. Komanda taip pat patvirtino, kad atlygins padarytą žalą.

