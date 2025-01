Sebastienas Loebas nesutinka su diskvalifikacija: „FIA sprendimas – nepriimtinas“

S.Loebas buvo priverstas pasitraukti iš ralio po to, kai techninė inspekcija nustatė, kad jo „Dacia Sandrider“ saugos lankai yra per daug pažeisti. Nepaisant to, kad „Dacia Sandriders“ komanda apskundė šį sprendimą, tačiau S.Loebas kartu su šturmanu Fabienu Lurquinu ketvirtojo etapo nepradėjo.

„Esu nusivylęs. Vietoje kelionės į Džidą, mieliau sėdėčiau automobilyje ir kovočiau trasoje“, – po sprendimo kalbėjo S.Loebas.

„Ypač kai žinai, kad dar buvo tiek daug dėl ko kovoti!. Nuo lyderių buvome atsilikę tik 1 val. 15 min. Vis dar turėjome šansų. Taip, būtume startavę iš žemesnės pozicijos, tačiau galimybių pasiekti gerą rezultatą tikrai buvo“.

REKLAMA

REKLAMA

Loebo pasitraukimas prisidėjo prie kitų garsių Dakaro ralio dalyvių nesėkmių. Prancūzo emocijas ir padėtį kuo puikiausiai supranta Carlosas Sainzas, kuris iš Dakaro ralio buvo diskvalifikuotas tos pačios priežasties.

REKLAMA

Kritika automobilių sporto federacijai

S.Loebas pasakodamas apie apsivertimą sakė, kad jis įvyko netikėtai.

„Tai nebuvo pernelyg didelės rizikos pasekmė. Tuo metu nieko negalėjome padaryti“, – teigė sportininkas. „Tokie dalykai nutinka, tačiau nusivylimo tai nesumažina.“

FIA sprendimas pašalinti Loebą sukėlė daug diskusijų dėl techninių reikalavimų tinkamumo ekstremaliomis bekelės lenktynių sąlygomis.

REKLAMA

REKLAMA

„Mūsų komanda pateikė įrodymų, kad saugos lankai yra tvirti. Aš jais visiškai pasitikiu“, – sakė Loebas.

„Vizualiai matyti, kad numatytų saugumo ribų mes nepažeidėme, tačiau ribą, kurią FIA čia nustatė, netinka mūsų disciplinai“.

Loebas jau devintą kartą dalyvavo Dakaro ralyje, tačiau pergalės jam iki šiol taip ir nepavyko iškovoti. Šiais metais Loebas tikėjosi vėl kovoti dėl titulo, tačiau diskvalifikacija užkirto tam kelią.

„Žinoma, saugumas yra svarbiausias prioritetas. Tačiau šis sprendimas mane nuvylė ir nuliūdino“, – užbaigė prancūzas.

Daugiau Dakaro ralio 2025 naujienų – atskirame polapyje.