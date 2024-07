Sausakimšame stadione Kylianas Mbappe pristatytas kaip „Real“ žaidėjas – sirgaliams prabilo ispaniškai

Pristatymą stadione stebėjo 80 tūkst. susirinkusių gerbėjų. Jame dalyvavo ir Zinedine‘as Zidane‘as, kuris 2012 metais apsilankė kartu su paaugliu K. Mbappe „Valdebebas“ treniruočių bazėje. Pristatyme apsilankė ir prancūzo šeima.

Tuo tarpu ant pakylos buvo išrikiuota penkiolika „Real“ laimėtų Čempionų lygos titulų.

Pristatymo metu savo mintimis pirmasis pasidalijo „Real“ komandos prezidentas Florentino Perezas.

„Brangus Kylianai, jau esi Madrido „Real“ komandoje, sveikas atvykęs į savo namus, „Santiago Bernabeu“ stadioną. Gera žinia, jog įgyvendinai savo svajonę. Gerai žinau, kaip šiuo metu jautiesi tu ir tavo šeima.

🚨🚨| ZINEDINE ZIDANE IS HERE FOR KYLIAN MBAPPE’S PRESENTATION! 🇫🇷🤝 pic.twitter.com/qJZPkHkrQp

Įsimylėjai Madrido „Real“ būdamas vaikas. Tavo meilė „Real“ ir pasiaukojimas suteikė jėgų įveikti visus sunkumus, kurie buvo kelyje“, – kalbėjo F. Perezas.

Pats K. Mbappe savo žodį „Real“ sirgaliams pirmą kartą tarė ispanų kalba.

„Bandysiu kalbėti ispaniškai. Būti čia yra neįtikėtina. Daug metų turėjau svajonę žaisti „Real“ komandoje ir ši svajonė šią dieną išsipildė. Jaučiuosi labai laimingas.

Kylian Mbappe is unveiled to the world as a Real Madrid player before a packed Bernabéu 😳 pic.twitter.com/aJfPKWDvLc