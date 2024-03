Saudo Arabijos „Formulės 1“ kvalifikacijoje greičiausias buvo čempionas, debiutavo 18-metis britas

Kvalifikacijoje debituavo 18-metis britas Oliveris Bearmanas, kuris pakeitė dėl sveikatos problemų negalėjusį lenktyniauti Carlosą Sainzą. Jaunasis pilotas pasiekė 10-ą greičiausią rezultatą.

Kvalifikacijoje nebuvo išvengta ir nesklandumų. Sesija buvo sustabdyta 10 minučių, kai „Sauber“ lenktynininkas Zhou Guanyu posūkyje stipriai atsitrenkė į sieną.

M. Verstappenas, praėjusį šeštadienį laimėjęs Bahreino lenktynes, pasiekė geriausią laiką ratą apvažiavęs per 1:28.412 min., „Ferrari“ lenktynininkas Charlesas Leclercas buvo 0,196 sekundės lėtesnis, o „Red Bull“ lenktynininkas Sergio Perezas užėmė trečią vietą.

