Šaro pareiškimas: „Fenerbahče“ svečiuose laimėjo Eurolygos lyderių akistatą

Turkams tai buvo penktoji pergalė iš eilės turnyre, o graikai pralaimėjo pirmą kartą po prieš tai 7 laimėtų mačų paeiliui.

Svečiai iniciatyvą rungtynėse perėmė po didžiosios pertraukos. Šie persvėrė rezultatą ir po 5 pridėtų taškų iš eilės pirmą kartą susitikime džiaugėsi dviženkliu pranašumu (67:57).

Ketvirtajame kėlinyje atstumas tarp komandų didėjo iki didžiausio rungtynėse – 14 taškų (83:69).

