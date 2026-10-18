Sargiūnas pelnė 9 taškus, tačiau „Fenerbahče“ patyrė pralaimėjimą Turkijos lygoje

Eurolygos klubas namie 77:82 (12:24, 21:15, 18:19, 26:24) nusileido Aliagos „Petkim“ (2/2) krepšininkams.
Gynėjas iš Lietuvos per 22 minutes pelnė 9 taškus (3/3 dvit., 1/4 trit.), atkovojo ir perėmė po 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, po kartą prasižengė bei suklydo ir surinko 13 naudingumo balų.
Stambulo ekipai Talenas Hortonas-Tuckeris įmetė 17 taškų (4/10 metimai), Nicolo Melli pridėjo 13 (10 atk. kam.), Wade’as Baldwinas – 10 (2/4 trit.).
Nugalėtojams Maxas Abmasas pelnė 18 taškų (4/9 trit.), Khyri Thomasas surinko 17 (3/5 trit.), Keandre Cookas – 13.
Eurolygoje Š.Jasikevičiaus auklėtinių kitą savaitę laukia akistata su Pirėjo „Olympiacos“ klubu.
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