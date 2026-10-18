„Partizan“ išvykos rungtynėse pranoko Sarajevo krepšininkus

Nugalėtojams Nikola Tanaskovičius įmetė 18 taškų (7 atk. kam.), Luca Vildoza surinko 15 (4 rez. per.), Lamaras Stevensas (5 atk. kam.) ir Kevarriusas Hayesas (7 atk. kam.) – po 11.
Pralaimėjusiems Reggie Perry įmetė 21 tašką (12 atk. kam.), DeAndre Gholstonas ir Darko Taličius (7 rez. per.) pridėjo po 13.
Sarajevo klubas varžosi vienoje Europos taurės grupėje su Panevėžio „Lietkabeliu“, o Belgrado ekipa spalio 30 dieną Kaune susitiks su „Žalgiriu“.
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